Beca Benito Juárez 2024: estudiantes de media superior podrán consultar su día de pago de la siguiente forma

La Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior representa un esfuerzo por parte del Gobierno de México para asegurar la permanencia y conclusión de estudios entre estudiantes. Dicho programa está destinado a jóvenes inscritos en escuelas públicas, tanto en la modalidad escolarizada como mixta, proporcionando un apoyo económico que contribuye a la disminución del índice de abandono escolar en el nivel medio superior.

Por medio de sus redes sociales oficiales la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer que los estudiantes de preparatoria o bachillerato podrán consultar su día de pago de manera sencilla llevando a cabo un procedimiento rápido.

“¡YA PUEDES CONSULTAR CUÁNDO DEPOSITAREMOS TU #BecaBenitoJuárez!, Si todavía no te aparece, ¡no te preocupes! Solo mantente al pendiente”, indicaron.

Para poder consultar la fecha exacta de pago los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de preparatoria deberán seguir una serie de pasos sencillos:

- El primero de ellos es ingresar al Buscador de Estatus en el siguiente link: http://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta.

- Posteriormente teclear la Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Buscar el apartado de Becas Emitidas y dar clic en el año 2024, Primera Emisión.

- Finalmente, el sistema arrojará la fecha exacta del depósito.

A partir de la fecha indicada los estudiantes que se encuentren dentro del padrón podrán disponer de su apoyo económico. Es importante tener en cuenta que la programación de fechas se realiza de manera gradual, en caso de se que aún no se le asigne un día específico, será necesario dejar que transcurran un par de días y posteriormente volver a consultar en el buscador. Finalmente, las autoridades recordaron que no importa si los alumnos no retiran o utilizan su dinero desde el primer día de paga, ya que el efectivo estará seguro en el banco y no se perderá.

¿Cuáles son las escuelas del IPN que recibirán su Tarjeta del Bienestar en enero?

En el marco de la estrategia Escuela X Escuela, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez llevará a cabo visitas a distintos planteles educativos para facilitar la entrega de tarjetas de beneficios económicos. Entre el 8 y el 12 de enero, esta acción se centrará en las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde los alumnos recibirán directamente este apoyo como parte del programa de becas.

A continuación te compartiremos la lista de escuelas de bachillerato del IPN que recibirán su tarjeta del Bienestar en enero:

Jueves 11 y viernes 12 de enero

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 10 Carlos Vallejo Márquez, ubicado en la avenida 508 sin número en el Eje Vial 3 Norte, colonia San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 8 Narciso Bassols García, ubicado en Avenida de las Granjas 618, Jardín Azpeitia, alcaldía Azcapotzalco.

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 Benito Juárez García, ubicado en la calle Ayuntamiento sin número, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Jueves 11 de enero

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 15 Dioro Antunez Echegaray, ubicado en la Cerrada Gastón Melo 41, Tenantitla, alcaldía Milpa Alta.

Viernes 12 de enero

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 14 Luis Enrique Erro Soler, ubicado en la calle Peluqueros sin número, Michoacana, en la alcaldía Venustiano Carranza.

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 2 Miguel Bernard Perales, en la avenida Río San Joaquín, Lomas de Sotelo, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 13 Ricardo Flores Magón, ubicado sobre Calzada Taxqueña 1620, Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.