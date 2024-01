Muere Adan Canto, actor mexicano que logró destacar en Hollywood

Adan Canto también fue protagonista de la película "2 Hearts" EFE/Silver Lions Film

El actor mexicano Adan Canto, quien había logrado hacerse de un lugar en el complicado mercado de Hollywood, falleció a los 42 años por cáncer de apéndice.

Te puede interesar: Murió a los 100 años la actriz de “Mary Poppins” Glynis Johns

Su más reciente trabajo en la industria del cine y la televisión fue en la serie The Cleaning Lady, de Fox, en donde tenía el papel protagónico durante las primeras dos temporadas. Lamentablemente, Adan Canto no pudo unirse a las grabaciones de la tercera temporada.

Canto nació en Ciudad Acuña, Coahuila, el 5 de diciembre de 1981, pero vivió durante su infancia en Texas, EEUU. En su adolescencia se mudó a la Ciudad de México para buscar una carrera en la música. Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio en comerciales y programas de televisión.

Te puede interesar: ¿Rosalía en Hollywood? La ‘motomami’ podría participar en una película de la productora A24 junto con Ana de Armas

Su salto a la fama internacional lo dio en el año 2013 cuando se unió al reparto de la serie dramática, también producida por Fox, The Following, donde interpretó al personaje Paul Torres. The Following cuenta la historia de un exagente del FBI inmerso en una red de asesinos en serie.

Su salto a la fama internacional lo dio en el año 2013 cuando se unió al reparto de la serie dramática, también producida por Fox, The Following Foto: IG adancanto

Otro papel que es recordado principalmente por los entusiastas de las películas basadas en cómics es el que interpretó en el filme X Men: Days of future past, interpretando Sunspot. Del mismo modo, formó parte de la serie Narcos de Netlifx, dándole vida a un político de nombre Rodrigo Lara Bonilla.

Te puede interesar: La foto acertijo: ¿Quién es este niño que hoy es un actor de Hollywood?

También trabajo junto a la actriz Martha Higareda, en la famosa película mexicana Te presento a Laura. Santiago del otro lado, Sin memoria, Amar no es querer, Al Ras y Casi Treinta son otras cintas de habla hispana en las que participó.

En el cine, Adan Canto también actuó en cintas como 2 Hearts, filme dirigido por Halle Berry donde compartió pantalla con uno de los actores más famosos del momento: Jacob Elordi.

Adan Canto y su influencia latina en Hollywood

Como bien sabemos, la industria de Hollywood se encuentra en un proceso de cambio. Desde hace algunos años, las producciones tanto de cine como de televisión han apostado por crear narrativas mucho más inclusivas, con repartos diversos e historias diferentes.

En el año 2020 se estrenó 2 Hearts, uno de los últimos trabajos. Sobre este proyecto, el actor celebraba el poder latino que él representaba. Adan Canto interpretaba a Jorge Bacardí y Bolívar, un inmigrante cubano que mantenía su herencia latina.

En el año 2020 se estrenó 2 Hearts, uno de los últimos trabajos Foto: IG adancanto

“En otra época lo habrían convertido en George. Son detalles que muestran cambios importantes en la forma en la que Hollywood ve a los latinos” contó a Efe. De igual forma, resaltó que el personaje era una buena representación, contrario a los estereotipos negativos que hacen daño a la comunidad. “Es una fuente de inspiración y una muestra de lo que somos los latinos. Me parece un personaje no solo importante por su personalidad, valores y sus logros” añadió.

Adan Canto pensaba que películas como 2 Hearts son una gran oportunidad para dignificar a los latinos y que demuestra un cambio en la mentalidad de productores y guionistas de la industria de Hollywood.

Luego de que se hiciera público el triste fallecimiento del actor, fanáticos de los filmes y las series de televisión donde participó se manifestaron en redes sociales, lamentando la situación y externando un mensaje de pésame a sus familiares y amigos.

“Es buenísimo en la serie Narcos de Netflix, que en paz descanse”, “Tremenda participación en la mejor película de los mutantes. Que descanse en paz”, “Su papel como Arman era genial en The Cleaning Lady, y era protagónico”, “Ese muchacho era un excelente actor”, fueron algunos de los mensajes escritos en redes sociales.