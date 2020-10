El mexicano Adán Canto celebra protagonizar en Hollywood con personaje latino

Fotograma cedido por Silver Lions Film en la que se registró al actor Adán Canto, al interpretar a Jorge Bacardí, junto a la actriz Radha Mitchell, como Leslie, durante una escena de la película "2 Hearts". EFE/Silver Lions Film

Miami, 20 oct (EFE).- El actor Adán Canto ve en el hecho de que su personaje protagonista en la película "2 Hearts" mantenga su herencia latina una demostración de los cambios que se están produciendo en Hollywood. Para el mexicano, en otra época la historia habría sido contada de otra manera.

Esto es algo que, reconoce en entrevista con Efe, le sorprendió y todavía agradece a los productores que insistieran en que su personaje, Jorge Bacardí y Bolívar, un inmigrante cubano miembro de la familia dueña de la famosa empresa de bebidas alcohólicas, mantuviera y resaltara su herencia latina.

Hasta el punto en que su nombre siempre es pronunciado con la fonética en español en esta película inspirada en hechos reales.

"En otra época lo habrían convertido en George. Son detalles que muestran cambios importantes en la forma en la que Hollywood ve a los latinos", subraya.

Pero incluso más importante le parece que sea uno de los personajes que lidera la historia y que se vea como un hombre educado, de éxito y de un carácter extraordinario.

"Es una fuente de inspiración y una muestra de lo que somos los latinos. Me parece un personaje no solo importante por su personalidad, valores y sus logros, sino porque forma parte de historias verdaderas que contrastan con tantos mensajes negativos sobre nuestra comunidad", resaltó.

Para Canto, el que se destaquen personajes y vidas como la de Jorge Bacardí y Bolívar es un logro de la lucha que llevan desde los guionistas hasta los actores de ascendencia latinoamericana en la industria del cine estadounidense.

La historia de su personaje y la vida paralela que lleva con el estadounidense Christopher Gregory, interpretado por Jacob Elordi, centra la película "2 Hearts", cuarta película de Lance Hool, productor de cintas como "Man on Fire" (2004).

"La película es hermosa y muy necesaria en estos momentos en la que estamos todos tan frágiles y en los que los latinos somos tan atacados", indicó Canto a Efe.

"2 Hearts" encuentra a Bacardí y Bolívar en un aeropuerto cuando conoce a Leslie, una asistente de vuelo que terminará siendo su esposa. La historia lo acompaña hasta que ya era mayor y la pareja había hecho una vida juntos.

A medida que van pasando los años, Bacardí y Bolívar va exhibiendo cada vez más problemas de salud, que podrían haber detenido a otros, pero que en su caso le inspiraron a apurarse para alcanzar sus metas.

"Fue interesante hacer un personaje y sus cambios a medida que iban pasando los años", reconoció Canto, quien también encontró "maravilloso" el reto de interpretar a alguien de la vida real.

TODO QUEDA EN FAMILIA

El actor de 38 años se inspiró en su abuelo para encarnar a Bolívar. "A los dos los define la integridad y el amor por la familia. Estamos hablando de hombres serios, estoicos y enfocados en hacer las cosas bien", dijo el artista.

Se identifica con ambos en el empeño que tiene por derribar obstáculos. Fue lo que le impulsó a mudarse a Estados Unidos y conseguir en 2013 un personaje en la serie "The Following", como uno de los discípulos más aplicados de un asesino en serie.

Poco después se dio a conocer en el cine como el mutante Sunspot de las historias de X-Men y en la televisión como uno de los protagonistas de la serie "Designated Survivor", que está actualmente en Netflix.

Esos valores que su abuelo le heredó a su padre y su padre le pasó a él son parte de la herencia que espera dejarle a su hijo Román de 6 meses, quien nació a principios de abril.

"Ahora que soy padre y habiendo vivido este confinamiento y este clima político aprecio más que nunca el ser parte de una película como '2 Hearts', que destaca los valores humanos que tanta falta hacen hoy en día", reconoció.

UN CONFINAMIENTO PRODUCTIVO

La promoción de "2 Hearts" no ha sido la única actividad profesional de Canto durante el confinamiento obligado por la pandemia. El artista terminó "The Shot", su primera experiencia como guionista, productor y director. Se trata de un cortometraje sobre una madre dispuesta a hacer todo por sus hijos en Texas.

La cinta ya fue aceptada en varios festivales de cine independiente como los de Momouth, Richmond, Budapest, San Antonio y del sur de California. Además, está produciendo los proyectos "Maud" y "Consider The Man".

Para el artista, "es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente". Alicia Civita