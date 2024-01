Anette Cuburu habla del pleito con Andrea Legarreta y lanza un nuevo dardo: “La popó flota, siempre sale a la luz”

(Captura de pantalla: Mara Patricia Castañeda // Programa Hoy)

Luego de revivir su añeja rivalidad con Andrea Legarreta, Anette Cuburu intenta marcar una distancia de la controversia; sin embargo, abrió una caja de Pandora que le costará esfuerzo cerrar. A unas horas de enviar un comunicado para dar por terminada la polémica, la presentadora de Telemundo estuvo como invitada en el programa de radio Todo para la mujer de Maxine Woodside, donde fue cuestionada sobre los motivos para revivir sus problemas con la presentadora de Hoy.

Aunque su presencia era para promocionar el proyecto ‘Hijas de su madre’, Anette Cuburu fue cuestionada por Shanik Berman sobre los duros señalamientos hechos contra Andrea Legarreta, a quien definió como una mala persona, capaz de inventar chismes y destruir carreras:

“Yo no he dicho ni he hecho muchas cosas en la vida. La popó flota, siempre sale a la luz. No he hecho mi carrera a base de chismes ni me gusta andar en la boca de la gente ni me peleo con la gente”, indicó.

Ernesto Butrón, otro colaborador de la emisión radiofónica, no quedó conforme con su respuesta y le preguntó a Cuburu qué la motivó a revivir un pleito que parecía haber quedado en el olvido: “Vine a hablar de hijas de su madre, no vine a hablar de eso. A mí no me interesa la gente que se revive las cosas de antes, de hace muchísimos años, porque la gente se la pasa dando entrevistas de esos temas. Yo siempre voy a proteger a mis hijos por sobre todas las cosas y de quien sea. No le tengo miedo a nadie, se llame como se llame y tenga el puesto que tenga, mis hijos van primero”.

Anette Cuburu definió a Andrea Legarreta como "mala persona" (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la conductora de Hoy Día, la molestia que la llevó a revivir su enemistad con Andrea Legarreta se dio luego de la difusión de una antigua entrevista publicada en diciembre pasado, donde Andrea Legarreta se refiere a ella, la cual fue vista por uno de sus hijos:

“Mi hijo llegó y me dijo: ‘esta señora que trabaja para mi papá está hablando mal de ti, mira lo que está diciendo de ti’. Fue antes de Navidad. Es una entrevista de Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta fue a hablar de mí. Yo creo que ella tiene cosas más interesantes qué decir en vez de estar hablando de mí, y de decir que yo debo de aceptar la decisión que yo tomé para que yo solita me destrozara la vida”.

Visiblemente incómoda ante los cuestionamientos, Anette Cuburu también tuvo un roce con Ernesto Buitrón, a quien le cuestionó haber asegurado que Telemundo le ofreció un contrato millonario para sumarse al matutino Hoy Día. El periodista sostuvo lo que dijo, motivo por el que Anette Cuburu lo calificó como el “nuevo Alex Kaffie” de Maxine Woodside.

Previo a esta entrevista, Anette Cuburu compartió un comunicado en redes sociales para intentar poner fin a la polémica: “Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por el bien mío y de mis hijos esto termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es”, indicó.