¿Ficción o verdad? Protagonistas de Candy Cruz se sinceran sobre qué sucede detrás de un reality de comida

La serie está disponible en HBO Max. (Cortesía HBO Max)

Los realities gastronómicos nunca pasan de moda, pues una gran variedad de sabores enriquecidos con tradiciones y combinados con una ardua competencia unen a familias enteras a la televisión. Es por esta razón que programas como El Gran Pastelero han conquistado a los televidentes mexicanos al grado de convertirse en un tema de conversación en redes sociales.

El éxito de estos proyectos es tan grande que ya inspiró una serie de televisión: Candy Cruz. Se trata nada más ni nada menos que de una dramatización en torno a una reality gastronómico e Infobae México tuvo la oportunidad de platicar con algunos de sus protagonistas al respecto.

Cassandra Sánchez Navarro interpreta a Candy Cruz, una mujer que demuestra sus sentimientos a través de la comida. Para sorpresa de muchos, la actriz no sabía cocinar antes de aceptar este papel porque no lo consideraba necesario, sin embargo, ahora ya domina varios platillos.

El personaje más recordado de la actriz hasta el momento es 'Cindy la regia'. (Instagram: @cassandra_gsn)

“Tuve que aprender a cocinar para este personaje, así que ese es nuevo como agregado a mí, a mis hobbies, está padre. Este es un arte que ahora valoro y respeto muchísimo (...) Ahora sé lo que cuesta hacer cada plato, cómo llegan, que estén calentitos y que tengan los sabores que tú quieres. Es todo un arte. Mis respetos a todos los chefs”, comentó.

Fabrizio Santini encarna a la pareja sentimental de Candy Cruz, un chico que jugará un papel muy importante en el desarrollo de la protagonista en la competencia gastronómica. El actor confesó que su experiencia con este personaje le dejó un gran aprendizaje en el ámbito personal:

“Más allá del amor de pareja, el poner a alguien por encima de todo y hacer todo por por alguien es algo lindo que la verdad”, declaró.

Fabrizio Santini confesó que inspiró su personaje en su relación amorosa. (Instagram: @aquelsantini)

Respecto a la esencia de los personajes principales y su desenvolvimiento en la historia, Cassandra Sánchez Navarro se sintió muy contenta por poder expandir sus horizontes artísticos hacia un lado que pocas veces había experimentado:

“Candy es un personaje que yo nunca había hecho, una niña tan humilde, tan vulnerable y tan sensible, nunca la había hecho mi vida y hacer un personaje así, pues es muy lindo porque a ti a mí también, como que te baja la frecuencia, sabes como que te hace vibrar en otras cosas. Me encanta poder hablar sobre México. Me encantaba que este personaje me permitió la oportunidad de conocer más a mi país y más a mi gente”, dijo.

Fabrizio no se quedó atrás y sin pensarlo dos veces resaltó la verdadera intención de la serie: “Retrata muchos valores no de una manera aleccionadora, sino por la manera en cómo se relacionan estos personajes y cómo se sobreponen a las vicisitudes y problemas que se les van presentando. Pienso que la gente se puede llevar un sano y lindo aprendizaje a la vez de que se ríen y salen con hambre”.

Erika Buenfil aseguró que disfrutó al máximo ser una villana en esta serie. (Instagram: @erikabuenfil50)

Erika Buenfil también se sinceró sobre su personaje en esta historia: Bárbara. Se trata nada más ni nada menos que de la productora de televisión encargada del reality gastronómico y cuyo trabajo en esta historia es ponerle el pie a sus enemigos sea quien sea.

“Hago muchas cosas terribles, me vuelvo una villana horrenda y manipuló el concurso a mi antojo. Soy villana, soy la mala del cuento y lo he disfrutado mucho”, confesó.

Por su parte, Eugenio Siller explicó cómo se desarrolló su personaje, una famoso conductor de televisión, a lo largo de la historia:

“A través de este programa y de toda este este estos escenarios culinarios, pues el personaje Empieza a hacer una una media entre lo que es en la ficción y lo que es en su vida personal, como para llegar a encontrarse en un punto medio y el sentirse completamente a gusto.”

Eugenio Siller aseguró que no elige sus personajes con base en la historia, sino en la construcción del mismo. (Instagram: @eugenio_siller)

¿Ficción o verdad? Estrellas de Candy Cruz se sinceran sobre el detrás de cámaras

La historia se desarrolla en dos principales escenarios: frente cámaras de televisión y fuera de un set de grabación. Y es que los personajes van y vienen para participar en el reality gastronómico en cuestión, algo muy similar a lo que hacen todos los actores en la vida real aunque, igual que en la dramatización, no siempre tiene buenos resultados.

“A veces no necesariamente tiene que ser armonioso, a veces depende de cada producción, pero sí son dos mundos completamente diferentes. La producción contra los actores y siempre hay que conciliar todo eso para un resultado final. A veces no te puedes llevar a veces ni con tu compañero y tienes que seguir fluyendo. En este caso no se dio. Pero nos ha pasado”, contó Erika Buenfil.

“En este medio, como en todos los medios, te vas a topar con gente buena y mala. Creo que todos en este medio nos hemos topado con gente buena y mala y el detrás de cámaras, puede ser muy divertido o puede ser lleno de sufrimiento porque no siempre te va a tocar el mejor personaje, no siempre te va a tocar el mejor elenco o el director”, comentó Cassandra Sánchez Navarro.