Noche de Reyes Magos: Conoce los juguetes más pedidos por las niñas y niños mexicanos en este 2024

Estamos a unas horas de que los Reyes Magos pisen territorio nacional y como es costumbre, millones de niños mexicanos y no tan niños, han hecho sus respectivas cartas para hacer sus peticiones, según como se hayan portado este año, no obstante nos dimos la oportunidad de preguntarles a diferentes jugueterías sobre cuáles fueron los juguetes más cotizados por los Santos Reyes y que seguramente más de un niño tendrá alguno de estos juguetes bajo su árbol de navidad.

Fublazeze Alien Pou o el Juguete de peluche Alien Pou de 22 cm, es el juguete más popular de la temporada a causa del éxito de la aplicación Pou en una versión de otro planeta ha sido un total éxito desde su salida en 2012

Peluche Pou juguete más vendido #1 Foto: Temu

¡Basta! Juego electrónico que probará la habilidad de tu familia recomendada para niños de más de 8 años.

Juego Basta, ilustrativo Foto: Amazon

Unicornio electrónico de diferentes colores que camina y suena solo, un excelente detalle para niñas y niños

Peluche unicornio Foto: Amazon

Playskool Heroes Chomp Squad Troopersaurus and Bobby Badge, este juguete es muy demandado por su excelente precio y por la competitividad que tiene el producto en competitividad con otras marcas que tienen productos similares

Playskool dinosaurio Foto: Amazon

Monster High día de muertos, es por mucho la muñeca más popular del final de temporada, agotada en diferentes partes del país y por mucho una de las joyas deseadas por las y los pequeños así como los coleccionistas durante la temporada

Monster High día de muertos, foto: Amazon

Calico Critters, estas figuras de tiernos animales caracterizados en distintos sets han sido de gran demanda en el mercado para cualquier edad, realmente hasta adultos los han incluido dentro de los objetos coleccionables.

Calico Critters, foto: Amazon

Lego: desde luego siempre han estado presentes en cualquier ocasión y son un éxito de ventas debido a sus nuevas licencias, han tomado fuerza en el mundo de videojuegos con sets de Sonic, Disney Marvel entre otros

FILE PHOTO: Lego bricks logo is seen at a toy store in Bonn, Germany, September 5, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Hot Wheels, Desde luego es la marca predilecta por los niños mexicanos que gustan por coleccionar autos de juguete y con su actualización de colecciones, una vez más son los artículos más deseados para esta temporada

Hot Wheels, a brand owned by Mattel, are seen for sale in the Kidding Around toy store Manhattan, New York City, U.S., November 23, 2021. REUTERS/Andrew Kelly NO RESALES. NO ARCHIVES.

Barbie, la muñeca favorita en el mercado y con su éxito cinematográfico, nuevamente se ha puesto en tendencia para los públicos infantiles quienes han puesto en las listas múltiples de sus productos.

FILE PHOTO: Barbie dolls, a brand owned by Mattel, are seen at the FAO Schwarz toy store in Manhattan, New York City, U.S., November 24, 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Estos juguetes varían mucho de su precio, algunos son más económicos que otros debido a que algunos pertenecen a ciertas marcas las cuales tienen un precio muy variable en sus productos y su valor está entre los 200 pesos mexicanos hasta los 1700, según el modelo o colores aunque hay algunos que ya están agotados y no han sido resurtidos por diversas tiendas navideñas por lo que fue propio de los Reyes Magos el salir a la calle al estilo del Regalo Prometido para conseguir los codiciosos juguetes.

Lo cierto es que al parecer este año los pequeños prefirieron más a los juguetes que a las consolas de videojuegos, las cuales a pesar de tener un precio y rebajas considerables, no se agotaron en stock a comparación de los años anteriores en los que fueron muy cotizadas.

Esto debido probablemente a que no ha existido actualizaciones importandes o revolucionarias en las consolas que están en el mercado y el precio no ha sido muy accesible dada la volatilidad del mercado. Tan solo no se agotó el PS5 este año a pesar de que alcanzó la versión digital el precio mínimo de 9.500 pesos mexicanos.