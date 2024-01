Maryfer Centeno analiza acusaciones de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta: “Todavía le importa mucho”

Anette Cuburu trabajó con Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz en el programa 'Hoy'. (Credito:cuartoscuro)

Anette Cuburu, Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por ‘un conflicto’ que las persigue desde hace 16 años. En esta ocasión fue la conductora de ‘Anetteando’ quien arremetió en contra de sus excompañeras de trabajo por supuestamente difundir un rumor sobre su vida privada que habría impactado en su matrimonio y desarrollo profesional.

En medio del escándalo, Maryfer Centeno analizó las recientes declaraciones que Anette Cuburu lanzó en contra de las colaboradoras de Televisa en entrevista para Ana María Alvarado.

“Está con muchísimo enojo, tiene muchísimo coraje (...) parece que hasta se le van a salir los ojos del coraje que trae. Ella dice que han pasado 16 años y que no está bien que sigan hablando de eso, pero bueno, ella sigue hablando de eso, ella prende el tema”, comenzó.

La conductora se lanzó contra su excompañera Andrea Legarreta por un rumor que surgió hace 16 años. Tiktok:@maryfercentenom

La grafóloga, quien forma parte del programa ‘Hoy’ desde hace aproximadamente dos décadas, no profundizó en las acusaciones en sí, sino en las expresiones de Anette Cuburu.

“Es respetable la forma en que ella reacciona, sin embargo, creo que hay un momento donde resulta excesivamente ruda con sus palabras. Me queda claro que todavía le importan mucho las personas de las que está hablando”.

Por esa razón, sólo mencionó que la exconductora de ‘Venga la Alegría’ está muy enojada y de cierta manera sigue sin superar el supuesto rechazo de Andrea Legarreta y un rumor de infidelidad que surgió en su contra, por el cual habría terminado su matrimonio con el exejecutivo de Televisa, Alejandro Benítez.

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

“Cuándo estamos enojados no tomamos las decisiones con la misma claridad (...) creo que Anette Cuburu pierde objetividad debido a que está muy enojada”, continuó.

La grafóloga terminó su análisis asegurando que revivir este escándalo es innecesario:

“Yo creo que hoy por hoy esto no era de ninguna manera necesario, pero hay que ser muy respetuosos. En las últimas semanas, creo que me hice muy consciente de ‘mujeres contra mujeres’, no me parece idóneo prender un tema de este tipo; es una situación muy difícil”.

La experta en lenguaje corporal fue agredida por defender a Ninel Conde. (Instagram/Televisa)

¿Maryfer Centeno no habló de Andrea Legarreta porque trabaja en ‘Hoy’?

Usuarios de redes sociales explotaron contra la grafóloga porque consideraron que no habló lo suficiente de la conductora estrella de Televisa porque actualmente trabajan en el mismo programa y ella se defendió asegurando que “No es ningún pecado trabajar en Hoy”.

“No puedo hablar mal de ‘Hoy’ porque es un programa donde a mí me gusta trabajar. Yo llegué ahí cuando tenía casi 20 años, entonces no voy a hablar mal del programa porque a mí me ha ido bien en el programa. Pocas cosas me parecen más desleales que hablar mal del lugar donde trabajas o de tus compañeros de trabajo”, dijo.