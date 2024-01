Cuál es el grado de estudios de Carlos Bremer, el empresario que habría sufrido un preinfarto

Carlos Bremer, empresario de Value Grupo Financiero, sufrió un desvanecimiento en Nuevo León (Foto: Agencias)

Este martes 2 de enero de 2024, el empresario Carlos Bremer sufrió un desvanecimiento en las oficinas de Value Grupo Financiero, ubicadas en San Pedro Garza García, en Nuevo León.

De acuerdo con la información que ha circulado hasta el momento, una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró afuera de las instalaciones de la empresa fundada por el famoso empresario, quien se encontraba laborando por la tarde de este martes.

El empresario de 63 años, uno de los hombres más acaudalados de México, fue trasladado en ambulancia desde las instalaciones de Value, ubicadas en la colonia Bosques del Valle, a un hospital de San Pedro, donde se encuentra estable.

El millonario, quien ganó notoriedad en años recientes como inversionista en proyectos de emprendedores en distintas temporadas del programa Shark Tank México se encuentra estable según datos extra oficiales.

En mayo de 2023, Bremer reconoció a AMLO por apoyar al deporte en México (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a las causas del desvanecimiento del empresario de origen regiomontano, circula la información de que el presidente y director general de Value Grupo Financiero habría sufrido un preinfarto.

Telediario dio a conocer que Bremer fue enviando al hospital Zambrano Hellion Tec Salud y una fuente citada apunta que paramédicos le aplicaron reanimación cardiopulmonar.

Al momento, la compañía fundada por Carlos Bremer en 1993 no ha emitido ninguna declaración o comunicado al respecto de la salud del empresario.

¿Cuál es el grado de estudios de Carlos Bremer?

Carlos Bremer Gutiérrez nació el 1 de julio de 1960 en Monterrey, Nuevo León, y está casado con Adriana Ibarra de Bremer, con quien procreó cuatro hijos.

Según la revista Líderes, el empresario que ha mostrado su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los 10 años ya contaba con una cuenta de ahorro en la cual depositaba las ganancias de los viajes que organizaba para niños de su edad.

El empresario ha presumido su amistad con Luis Miguel; el cantante ofreció un concierto privado por los 30 años de Value Grupo Financiero (Foto: Archivo)

A sus 12, Bremer ya vendía calculadoras a corporativos en su ciudad natal, con lo que comenzó su fructífera carrera en los negocios.

Años después, comenzó a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; sin embargo, al percatarse de su verdadera vocación optó por cambiarse a la carrera de Contaduría y Administración de empresas en la misma institución académica.

A los 19 años, el hoy gran amigo del cantante Luis Miguel y del boxeador Saúl Canelo Álvarez, ingresó a la casa de bolsa del grupo Banpaís. Ya a sus 25, en 1985, participó en la fundación de Ábaco Casa de Bolsa, posteriormente conocida como Grupo Financiero Confía.

Ya en 1993 fundó, junto a Javier Benítez Gómez Value Grupo Financiero, la que hasta la fecha es considerada como la compañía más rentable dentro del sector financiero en México.

Bremer, reconocido por su participación en Shark Tank México, podría haber sufrido un preinfarto (Foto: Instagram @carlosbremergtz)

Dedicada a prestar servicios financieros especializados, Value opera en la capital de Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua y Morelia y de acuerdo con la información corporativa compartida en su portal, la empresa está conformada por: Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Value Arrendadora, S.A. de C.V., Sofom, Entidad Regulada y Value Consultores S.A. de C.V.

Cabe destacar que la compañía fue premiada por la Bolsa Mexicana de Valores en la categoría de “Crecimiento absoluto en importe operado 2022″.