FGR rechazó investigar a policías de élite de Coahuila por desaparición y muerte de Pedro Carrizales ‘El Mijis’

Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó investigar al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), policías de élite del estado de Coahuila, por el delito de delincuencia organizada por su probable responsabilidad en la desaparición y muerte de Pedro Carrizales “El Mijis”, ocurrida en febrero del 2022.

Te puede interesar: La vez que Armando Guadiana se disfrazó de Mario Bros y viajó en un Go Kart

En abril de este 2023, integrantes de la comunidad LeBarón presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación (MPF), a cargo de Alejandro Gertz Manero, para que fuera investigado este grupo policial que fue creado en 2009 por el gobierno estatal para combatir al crimen organizado.

La familia LeBarón presentó algunos audios del ‘Mijis’, que correspondían a sus últimas comunicaciones con su esposa, donde aseguraba estar con este cuerpo policial, después ya no dio señales de vida.

El Mijis desapareció el pasado 31 de enero de 2022 cuando buscaba trazar una ruta migratoria segura en estados del norte del país. REUTERS/Nahum Delgado NO RESALES. NO ARCHIVES

“Mi amor. Ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían los GATES”, también se leía en uno de los mensajes.

Te puede interesar: Rescatan los cuerpos de dos mineros en ‘El Pinabete’; quedan ocho trabajadores atrapados

Tras nueve meses de esta denuncia, la FGR notificó a los LeBarón que dictó “el no ejercicio de la acción penal” sin aclarar las causales que la llevaron a tomar dicha determinación.

“Queremos señalar que no agotaron las líneas de investigación, no recabó entrevistas a posibles testigos, de hecho, ni a su propia esposa, a quien le llegó el audio de que Pedro estaba detenido por los “Gates”. La FGR no realizó ningún acto de investigación y aún así decidió que no había ningún delito que perseguir”, señalaron miembros de la comunidad LeBarón.

Te puede interesar: Con sus cenizas debajo de su clásico sombrero, así fue el último adiós a Armando Guadiana en Saltillo

Adrián, Bryan y Julián LeBarón, quienes presentaron la denuncia en abril pasado, señalaron que apelarán esta resolución en los términos y plazos legales, “este caso podría ser un ejemplo del compromiso de las autoridades por no permitir la impunidad, ya que cuando la policía se siente intocable, es cuando cometen delitos en contra de quienes juraron defender”.

“Es una cuestión de no permitir que la impunidad siga provocando que los policías se conviertan en criminales, esto sí debería considerarse como traición a la patria, porque se vuelven cómplices de los delincuentes, o brazos con placas, nombramientos y armas, que operan desde los gobiernos en contra de los ciudadanos”, aseguraron en un comunicado.

Así encontraron el cuerpo de El Mijis. En el circulo verde se señala el alambre que denunciaron los activistas. Foto: Especial

El 27 de junio pasado, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez aseguró que la FGR podría atraer el caso de la muerte de Pedro Carrizales, ante las inconsistencias que sus familiares han denunciado por parte de la Fiscalía de Tamaulipas.

A pregunta expresa de la periodista y activista Frida Guerrera, quien aseguró que la fiscalía estatal no ha dado acceso a la carpeta de investigación a abogados, ni a Miriam Martínez, esposa del ex diputado, la titular de la SSPC dijo que “es una obligación de la Fiscalía de Tamaulipas dar copias a familiares de la víctima”

“Pudiera ser que la FGR jalara la investigación porque en realidad ahí (FGE) ya está concluida. Todos los procedimientos que hasta el momento se han hecho dice que fue un accidente”, señaló Rosa Icela durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 8 de agosto, la activista Frida Guerrera denunció ante la FGR al fiscal General del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, por “cubrir el homicidio” de El Mijis, quien desapareció el pasado 31 de enero de 2022 cuando buscaba trazar una ruta migratoria segura en estados del norte del país; días después fue encontrado muerto en una carretera.

Frida, Bryan y Miriam acudieron a la representación del Gobierno de Tamaulipas a la Ciudad de México. Foto: Especial

Las autoridades ministeriales aseguraron que su deceso se trató de un accidente automovilístico en la carretera Piedras Negras - Nuevo Laredo, dos horas después de haber sido presuntamente detenido por parte de grupos policiales y de la misma Fiscalía.

Por este caso, el Ministerio Público local anunció el comienzo de las indagatorias correspondientes, pero después de más de un año de la muerte de Pedro Carrizales, según Frida Guerrera, Irving Barrios no ha dado la carpeta de investigación del supuesto “accidente” a los familiares, a la Comisión Ejecutiva De Atención A Víctimas (CEAV), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ni tampoco a la activista.

Por ello, Frida señaló al fiscal de Tamaulipas de encubrir el homicidio, además de obstruir la justicia al asegurar que fue un accidente y negarse a realizar más actos de investigación que puedan explicar los motivos por los cuales pudiera estar su cuerpo amarrado al vehículo incendiado.