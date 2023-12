Jeni de la Vega confirmó su ruptura con Eleazar Gómez: esta fue la razón de su separación

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega terminaron su compromiso (@jenidelavega)

Jeni de la Vega y Eleazar Gómez se comprometieron el pasado septiembre, pero el amor no duró hasta el altar, pues la influencer confirmó que sí terminó su relación con el actor. Esta ruptura sucedió en medio de rumores de una supuesta infidelidad de él con un activista.

Desde semanas atrás se especuló que la pareja había decidido acabar con su compromiso, pues al menos en sus redes sociales ya no compartían fotos juntos. Después, se dijo que Eleazar supuestamente habría comenzado un romance con Mario Sierra, con quien fue fotografiado en un yate.

Todos estos rumores llevaron a que Jeni fuera cuestionada en Telemundo acerca de su situación sentimental, a lo que ella confesó que sí rompieron, pero no por la razón que se ha difundido en medios.

“Estamos separados, tomamos la decisión de separarnos un tiempo, soy humana, no soy perfecta y sé que todos cometemos errores”

Los rumores de la ruptura existían desde hace dos semanas, cuando inició el escándalo de la supuesta infidelidad (Jeni de la vega)

La ex novia de Peso Pluma compartió en el programa En casa con Telemundo que hace poco ella y su exprometido le pusieron pausa a sus planes de llegar al altar porque piensa que tomó de forma precipitada la decisión de casarse con él en el futuro.

“Nos dimos un tiempo porque creo yo que casarse sí es un paso muy grande que uno da en la vida y hay que estar 100% seguro. Eleazar en ningún momento se portó mal conmigo y nunca hubo ninguna falta de respeto”, aseguró la también empresaria.

Jeni agregó que antes de dar el gran paso al altar, quiere estar segura de que tomó la decisión correcta al aceptar la propuesta de Eleazar y, por tanto, actualmente no están juntos, pero mantienen comunicación.

La influencer se mostró tranquila y aseguró que actualmente se está enfocando en ella y sus proyectos (Instagram/@jenidelavega)

“La decisión la tomé porque quiero estar realmente segura de lo que quiero hacer. Sinceramente creo que sí me apresuré demasiado en aceptar y no quiero estar pisando en un terreno blando y quiero estar 100% segura. Ahorita nos estamos dando un tiempo, pero seguimos hablando”, compartió Jeni.

La influencer mencionó que se lleva bien con toda la familia de su exnovio y con él, por ello no piensa cortar lazos. Aunado a esto, recalcó que, ya que su ruptura fue en bueno términos, no hace un lado la idea de retomar su romance en un futuro, pero no puede confirmar que verdaderamente regresen.

Por ahora, ella quiere enfocarse en sus proyectos y aprender de sí misma tras el escándalo que atravesaron en las últimas semanas.

Jeni de la Vega habló sobre la supuesta infidelidad de Eleazar Gómez

Eleazar no ha dado declaraciones sobre su ruptura con Jeni de la Vega (Instagram @eleazargomez333)

Durante la entrevista, la influencer fue cuestionada sobre la supuesta infidelidad de Eleazar con Mario Sierra, a lo que ella respondió tajante que nunca ocurrió algo así e, inclusive, se mostró molesta por los rumores que surgieron a partir de una fotografía en donde su exnovio y el activista simplemente estaban disfrutando de una reunión, según ella explicó.

“No me gusta la gente que se quiera colgar de la relación que yo tenga con Eleazar, al final en las fotos no hay nada, la gente siempre quiere ver lo que quiere ver (...) En las fotos hay dos personas sentadas en una conversación completamente normal”

Ahondó en el tema del lugar donde fueron tomadas las imágenes ya que, según dijo, ellos ya eran novios y él le dijo que iría a ese viaje. Las fotos son de Acapulco y había más personas con el protagonista de Atrévete a soñar y Sierra, señaló De la Vega.