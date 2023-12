Pasajeros de Mexicana de Aviación reportan presunta fuga de turbosina en su primer vuelo a Tulum

Una mancha de presunta fuga de turbosina en el primer vuelo de Mexicana de Aviación Crédito: X/@Enel_Aire

Definitivamente no fue el mejor reinició de operaciones de Mexicana de Aviación. Y es que, además del retraso de dos horas y media de su primer vuelo, la unidad de la ahora aerolínea militar tuvo presuntamente un desperfecto.

De acuerdo con pasajeros del vuelo 1788, con destino el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” (Quintana Roo), personal del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) se movilizó en la pista para atender una supuesta fuga de turbosina del avión Boeing 737-800, con matrícula XA-ASM.

Incluso, en redes se difundieron fotografias donde se observa una gran mancha de líquido y una tina para aceite en la plataforma, debajo de la semi ala derecha donde se encuentra estacionada la aeronave con capacidad para 174 pasajeros.

“El vuelo 1789 de #Mexicana de Aviación presentó otro retraso de hasta cuatro horas para regresar del Aeropuerto de #Tulum al #AIFA, en su primer día de operaciones; habría presentado fallas pues personal de tierra y bomberos realizaron trabajos de carácter mecánico”, publicó la periodistas Azucena Uresti en su cuenta de 𝕏.

(Foto: X/@mario_dico50)

Sin embargo, hasta las 18:50 horas, ni el Aeropuerto de Tulum ni Mexicana de Aviación han aclarado el contexto de dichas imágenes.

Por su parte, algunos usuarios de 𝕏 comenzaron a especular que el desvío y retraso del Boeing 737-800 habría sido por la fuga de combustible y no por las condiciones climatológicas.

“Baia baia, de lo que uno se entera… Al parecer no fue mal clima en Tulum, sino una fuga de turbosina lo que obligó a la aeronave de Mexicana a aterrizar en Mérida”, “Pues el avión de Mexicana De Aviación sacó ya más combustible que la Refinería de Dos Bocas”, “Pobre AMLO todo le sale mal”, “La turbosina es neoliberal, se sabe”, “Esa mancha es combustible, llegó de milagro”, “Mal tiempo=Fugas de turbosina”, “Presumen que sus vuelos son más baratos, pero en el mantenimiento no se escatima, no existe la austeridad en la aviación”, se lee entre las reacciones.

Niebla causa demora en primer viaje

(Foto: X/@MexicanaVuela_)

El primer vuelo de la aerolínea administrada y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aterrizó a las 13:48 horas en Tulum, con un retraso de dos horas y media.

El vuelo 1788 despegó del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) a las 08:02 horas, con la transmisión en vivo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenía previsto que llegara al destino playero a las 10:30 horas.

Pero Mexicana informó que ante la presencia de un banco de niebla en el sureste del país, tuvo que hacer una escala en el Aeropuerto Internacional de Mérida, en Yucatán, por más de una hora y media antes de completar el viaje.

La aerolínea destacó a través de redes que la prioridad de la seguridad de sus pasajeros y justificó el atraso por las condiciones climáticas.

Los familiares de los primeros pasajeros del primer vuelo de la nueva Mexicana de Aviación recibiéndolos en Tulum: pic.twitter.com/F105fI6TYT — José Manuel Azpiroz (@jmazpiroz) December 26, 2023

A pesar del inconveniente, los pasajeros del primer vuelo mostraron su entendimiento con aplausos. En contraste, en redes sociales, los comentarios fueron mixtos, con algunas críticas y burlas hacia lo ocurrido con la aerolínea de AMLO

López Obrador consideró el regreso de Mexicana de Aviación como un “hecho histórico”, criticando así el periodo de privatizaciones de lo que él define como la era “neoliberal”.

La aerolínea cuenta con varias rutas iniciales que incluyen destinos como Cancún, Tulum, Monterrey, entre otros, y la Sedena planea expandir la flota con nuevos aviones Boeing para el 2024.