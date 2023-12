‘Entre pláticas y dudas’: la vez que ‘El Prieto’, sobrino de ‘El Güero’ Palma se libró de una emboscada

'Entre pláticas y dudas', la vez que emboscaron al sobrino de 'El Güero Palma' (Infobae)

‘Entre pláticas y dudas’, se convirtió en uno de los temas más icónicos del fallecido cantante Ariel Camacho, en el que recuerda la ocasión en la que a un joven lo emboscaron personas armadas cuando circulaba a bordo de una camioneta que terminó por quedar atascada.

En la canción cuenta la historia de ‘El Prieto’ un joven que estaba en medio de una persecución tras casi caer en una emboscada, pero gracias a la pronta atención de un grupo conocido como ‘Los Talibanes’, pudo salir con vida.

“Estaba oscureciendo cuando yo miré un convoy por ahí, cierto, también yo lo he visto cuando está el retén puesto por aquí, todos vestidos de negro con cascos y cuernos los han de mirar, puras camionetas duras, en las que ellos tripulan, bien pendientes de los radios, por si entra un contrario en caliente lo tumban”, comienza el tema del fallecido intérprete.

Automóvil atascado en el suceso de 'El Prieto' (Infobae)

El pueblo que menciona es Díaz Ordaz, un lugar de menos de dos mil habitantes, del que se siente orgulloso de pertenecer y más por ser hijo de ‘El Empanada’, a quien cataloga como un hombre respetado por todos en la localidad.

“Es de un rancho muy cercano pegado a Angostura, se oye decir, ese rancho del que habla estoy orgulloso, pues él es de aquí, dígame el nombre del pueblo, que con tanto orgullo escucho presumir, es de puro Campo Plata, y es hijo de la empanada, un hombre que hizo historia, gobierno y contrarios siempre respetaron”, continúa la canción al revelar datos del protagonista.

Al mencionar que es “hijo de tigre pintito”, recuerda a su progenitor ‘El Empanada’, quien se llamaba Jaime Palma Valenzuela, hermano de ‘El Güero Palma’, por lo que ‘El Prieto’ es sobrino del capo sinaloense detenido en 1995.

Aunque no se sabe si su padre y su madre fallecieron en ese evento, si los recuerda en el corrido, por lo que es probable que ambos ya tuvieran tiempo de muertos tras la salida de este tema.

Héctor ‘El Güero’ Palma, el tío del protagonista (Foto: Infobae México)

“Entonces ya caigo en cuenta de dónde el muchacho sacó ese valor, hijo de tigre, pintito, pues esa es la escuela que a él le heredó, si recuerdo enfrentamientos que él con su gente, ya se la rifó, sí, señor, ya lo recuerdo que se fue a un agarre contra marinos, por cierto, él no fue el problema y se metió por su gente, Talibanes endiablados, nunca se rajaron, echaron balazos”, recuerda de donde viene y quién fue su padre.

Al final termina sentenciando a los rivales que quiera atacarlo, al exponer su apodo, pero no su nombre de pila, mismo que nunca se ha revelado, solo el de su padre, que fue hermano de ‘El Güero’.

“Con todo esto que me dices saco yo mis cuentas que es el mismo diablo, de eso que no quepa duda por las buenas, bueno, por las malas, malo, no, si dudas ya no tengo, con lo que me dice me quedo callado, pa’ los que no quieran creer, luego se va a aparecer, andará en sus terrenos, a su rancho querido y le apodan el Prieto”, termina el narcocorrido.