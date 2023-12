¿Quién es Elda Molina Yépiz, supuesta novia de Fernando Reina, ex de Galilea Montijo? (Fotos: Getty Images/ Instagram/@chiquismy)

El ex político mexicano, Fernando Reina Iglesias, figura muy reconocida tanto en el ámbito deportivo como empresarial así como por ser el ex esposo de Galilea Montijo, ha generado revuelo en redes sociales tras aparentemente confirmar su nueva relación sentimental con Elda Molina Yépiz, destacada periodista y ex directora nacional de Televisa Sonora.

Te puede interesar: ¿Ya olvidó a Galilea Montijo? Fernando Reina estrena romance con famosa periodista de Televisa

La noticia surge luego de que el padre de Mateo compartiera en Instagram una fotografía junto a Molina, acompañada de un mensaje que enfatiza la buena compañía, sumado a múltiples emojis de corazón y la mención directa de la periodista. Causando furor en redes sociales debido al amplio grupo de fans de la presentadora del matutino Hoy -Televisa- y haciendo que incluso se limitaran los comentarios.

Ello ha generado que más de uno se pregunte más sobre la vida profesional y personal de la periodista que ahora podría ser la nueva oportunidad en el amor del ex esposo de Galilea Montijo, quien tras 11 años de casados y tener un hijo en común, fue el último en dar el siguiente paso luego de que la conductora de San Ángel presumiera su amorío con el modelo español Isaac Moreno.

Fernando Reina estrena romance con famosa periodista de Televisa (Foto: Instagram)

Elda Molina: reportera, conductora, jefa de información y ahora posible novia de Fernando Reina Iglesias

Elda Molina, con sus más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, y Fernando Reina, tras su mediático divorcio de la conductora Galilea Montijo, parecen haber encontrado un nuevo camino en sus vidas sentimentales. Natural de Navojoa, Sonora, Elda Molina es madre de dos hijos adolescentes y ha desempeñado cargos de gran relevancia dentro del periodismo, incluidos puestos de liderazgo y dirección, en Televisa Sonora.

Te puede interesar: Estos son los MEJORES looks de la famosas en esta Navidad 2023

La carrera de Elda Molina ha incluido la obtención de una licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey, así como una maestría en Ciencias de la Familia. Estas acreditaciones educativas le han permitido ocupar posiciones como reportera, conductora, jefa de información y otros roles ejecutivos en distintas cadenas televisivas.

La periodista ha expresado su compromiso con la presencia femenina en espacios decisivos de los medios, resaltando: “¡Los medios de comunicación necesitan muchas mujeres en las mesas donde se toman las decisiones! ¡Claro que podemos en un mundo de hombres!”, expresó en el pasado.

Elda Molina: reportera, conductora, jefa de información y ahora posible novia de Fernando Reina Iglesias (Foto: Instagram/@chiquismy)

Galilea Montijo y Fernando Reina se convirtieron en centro de atención a raíz de su separación, pero ambos han continuado con sus vidas, estableciendo nuevas relaciones personales. Mientras la conductora de televisión ya había mostrado su nueva etapa, es ahora Fernando Reina quien ocupa titulares por su reciente conexión con Elda Molina, un desarrollo particularmente interesante para los seguidores de la pareja anterior y temas de entretenimiento en México.