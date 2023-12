¿Baila como Victoria Ruffo? Lupillo Rivera sube un video bailando con su hija y se vuelve viral en TikTok

Video de Lupillo Rivera en TikTok se hace viral por intento fallido de baile

Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la diversión y la creatividad, pero no todos los intentos de sumarse a las tendencias digitales son un éxito. Este es el caso de Lupillo Rivera, quien protagonizó un video viral en TikTok al intentar seguir el último trend con la canción “La La” de Mike Towers, pero los resultados no fueron los esperados.

Te puede interesar: Quién es Massad: ésta es la historia del tiktoker árabe que abandonó su país para vivir con su novia mexicana

En el video compartido por la hija del cantante, se puede ver al ex coach de La Voz México tratando de imitar la coreografía de moda, sin embargo, sus movimientos no estuvieron a la altura de las expectativas. La falta de gracia y coordinación en el baile fue objeto de burlas por parte de los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en compararlo con la reconocida actriz Victoria Ruffo, quien también se ha intentado subir a los trends de la plataforma digital sin mucho éxito.

El ex coach de La Voz México, Lupillo Rivera, se sumó al reto de TikTok con humor pero no logró el resultado esperado en el baile. Crédito: Tiktok: @karizmariverabackagain

Usuarios en redes sociales comentan

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos internautas aconsejaron a Lupillo Rivera que mejor se dedique a lo suyo, es decir, cantar, dejando de lado cualquier intento de conquistar el mundo del baile. Algunos usuarios expresaron su sorpresa por la falta de destreza del cantante, considerando su presencia en los escenarios y eventos musicales. Aquí te dejamos algunos de los comentarios que pusieron los internautas en el video original.