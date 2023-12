¿Melissa Mejía dice la verdad? Maryfer Centeno analiza reacción tras acusación de infidelidad a Mr. Hillman |VIDEO

Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Melissa Mejía tras ser acusada de infiel. Créditos: IG: @adriangarzavzz, @melissamejiar, Cuartoscuro

Adrián Garza, también conocido como Mr. Hillman, de forma reciente señaló en redes sociales a su ex pareja, Melissa Mejía, de una supuesta infidelidad durante los últimos meses de su relación. Según el influencer y empresario, la modelo le hizo creer que el hijo que esperaba era suyo. Esta noticia ha colocado a ambos en el centro de la controversia digital, generando amplias reacciones y una alta expectativa por sus nuevas apariciones públicas.

Como respuesta a estas acusaciones, Melissa Mejía, quien se ha enfrentado a una ola de mensajes negativos en plataformas digitales, ha publicado un vídeo donde manifiesta que no hará declaraciones al respecto pues ha iniciado un proceso legal.

La grafóloga Maryfer Centeno analizó su lenguaje corporal en este vídeo, afirmando que la influencer muestra signos notorios de enojo y desprecio a la situación. “Melissa Mejía reaparece después de este momento acerca de la infidelidad y [...] parece que está muy incómoda ante lo que está pasando”, explicó Centeno en TikTok.

“Está siendo visceral”: la actitud de Melissa Mejía analizada por Maryfer Centeno

Centeno indicó que los gestos de Melissa sugieren una fuerte indignación, lo que queda de manifiesto en su expresión facial y movimientos corporales. “Ella dice que eliminaron sus cuentas cuando intentó contar su versión, parece convencida de eso”, describió la grafóloga. Aconsejó que, idealmente, la modelo debería haber mostrado un lenguaje corporal más conciliador. “Pero está enojada, entonces está siendo visceral”, comentó Centeno respecto al comportamiento de Mejía en el video.

Aunque ya previamente había analizado el lenguaje corporal de Adrián Garza, más de un internauta espera que se hagan más declaraciones o videos que la famosa experta en el tema pueda también explicar, pues muchos aún no están tan convencidos de la historia que cada uno está contando a su manera en redes sociales.

La defensa de Melissa Mejía: negó haber estado embarazada y ya procedió legalmente contra Mr. Hillman

A través de videos difundidos en redes sociales, aunque no de las cuentas de ella ya que fueron desactivas, la influencer aseguró que no rompió el silencio de forma casi inmediata debido a que está atravesando un proceso legal derivado del caso, asegurando que incluso ha tratado de ser censurada por su ex prometido, pero que ni ello se impedirá tratar de limpiar su imagen y su nombre.