“Yo quería ser su amiga para siempre”: Alejandra Ávalos revela que Luis Miguel estaba perdidamente enamorado de ella | VIDEO

La actriz y el cantante de jóvenes tuvieron una buena amistad, pero todo acabó por las intenciones de El Sol de México. (EFE)

La actriz y cantautora mexicana Alejandra Ávalos puede presumir que no fue una de las tantas mujeres que Luis Miguel no pudo conquistar, pues de acuerdo a sus palabras, el Sol de México estaba perdidamente enamorado de ella.

En entrevista con la conductora Cora Nelda González, la famosa de 55 años de edad, explicó los motivos por los cuales el intérprete de ‘La Bikina’ estaba completamente enamorado de ella, quien nunca le correspondió durante su juventud.

Sin embargo, lo resaltante fue cuando la conductora le preguntó a la actriz que si ella consideraba que Luis Miguel había estado enamorado de ella en algún momento, a lo que ella tajantemente y con seguridad dijo: “Sí”.

Luis Miguel la corrió de su casa

Una de las anécdotas que contó Ávalos fue en su viaje a Acapulco, en donde el Sol de México le dijo que si quería ser su novia, a lo que rechazó, ya que lo veía como un amigo.

La actriz Alejandra Ávalos compartió otra anécdota con Luis Miguel. (Foto: Captura de Pantalla/ Imagen Televisión)

Sin embargo, tras el rechazo, Luis Miguel le pidió que se fuera de su casa y desde entonces no se han visto y vuelto a dirigir la palabra.

“Yo creo que estaba perdidamente enamorado porque si no no le hubiera dolido tanto y no me hubiera cortado de tajo”, explicó.

“Me dijo: ‘¿entonces no va a ser?, para que te lleven a tu casa, pero esta es la última vez que me ves y que yo hablo contigo”, agregó.

La actriz mexicana en entrevista reveló que el Sol de México nunca pudo conquistarla Crédito: TikTok Caracaraconcora

Finalmente, la exparticipante de MasterChef V.I.P. recordó que en muchas ocasiones frenó a Luis Miguel en acercarse, pues no quería convertirse en una de las mujeres que conquistó.

“Si tú quieres llamarlo así, hubo una seducción y yo lo frené, y él volvió a insistir”, explicó. “Yo quiero ser tu amiga para siempre, no quiero ser tu relación pasajera, no quiero despertar mañana y que tú tengas un avión de colombianas que llegue a tu casa”, señaló Ávalos.