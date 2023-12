Quién es el cómplice de Ovidio Guzmán que ayudó a “El Ratón” a almacenar fentanilo en EEUU

Ovidio Guzmán actualmente enfrenta la justicia en EEUU (Jovani Pérez/Infobae México | Foto: Twitter/@LuisKuryaki)

Luego de que Estados Unidos señaló a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, de ser los responsables del envío de fentanilo a territorio estadounidense en las acusaciones aparecieron diversos nombres que fueron ligados a la facción del Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán, alias El Ratón es uno de los hijos de Guzmán Loera y fue capturado a inicios del 2023 y para mediados de septiembre pasado Ovidio fue extraditado a Estados Unidos donde ahora enfrenta la justicia. Su captura ocurrió luego de que en octubre de 2019 El Ratón fue liberado por las autoridades mexicanas tras ser capturado, evento conocido como El Culiacanazo.

Pero, según informes del Departamento de Estado de EEUU Ovidio Guzmán junto con otras personas fue el responsable de colaborar con otras dos personas para almacenar fentanilo proveniente del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.

El cómplice de Ovidio Guzmán identificado por EEUU

"El Ratón" fue capturado en sus casa de Jesús María (Foto: Infobae)

En un periodo que comprende aproximadamente cinco años El Ratón colaboró con otras dos personas, uno de ellos fue Samuel León Alvarado, por quien se ofrece una recompensa millonaria al estar relacionado con el grupo criminal mexicano

“Entre aproximadamente 2017 y aproximadamente 2021, Ovidio Guzmán López, Samuel León Alvarado y otro cómplice, trabajaron con un tercer cómplice (CC-1), que tenía su base en los EE. UU., para mantener múltiples locales en el área metropolitana de Los Ángeles. para el almacenamiento y distribución mayorista del fentanilo del Cartel de Sinaloa procedente de los Chapitos”, se puede leer en los documentos del Departamento de Estado.

En total las tres personas señaladas fueron los responsables del envío de aproximadamente 80 kilogramos de fentanilo a EEUU para que fuera guardado y distribuido. Los hechos sucedieron el la zona de Los Ángeles, territorio en el que uno de los hombres acusados realizó la venta del opioide usando envíos de empresas de mensajería.

Red de flujo de fentanilo realizada por la DEA (Foto: DEA)

Samuel León Alvarado aparece en un esquema realizado por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el que aparecen varios sujetos, entre ellos operadores de laboratorios clandestinos, así como su equipo de seguridad y tráfico de armas.

En dicha estructura León Alvarado aparece como uno de los líderes del tráfico de fentanilo junto con personas como Noel Pérez López, Liborio Núñez Aguirre, alias El Karateca y Luis Javier Benitez Espinosa. Por información que lleva a la captura y/o condena de Samuel león Alvarado, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 1 millón de dólares.

“El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal sentado en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Samuel León Alvarado y otros acusándolos de participar en una conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para lavar dinero”.

No se le relaciona con algún alias (Foto: Departamento de Estado de EEUU)

Además, en su ficha de búsqueda es descrito como un traficante de fentanilo del Cártel de Sinaloa que está involucrado en el envío de grandes cantidades del opioide a través de pastillas y polvo de dicha sustancia.

Samuel León Alvarado es un traficante de fentanilo del Cártel de Sinaloa involucrado en el movimiento de grandes cantidades de fentanilo desde México a Estados Unidos en forma de pastillas y polvo.

Por su parte Ovidio Guzmán está recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, EEUU, tras su extradición se declaró no culpable de los cargos que se le acusa el pasado 18 de septiembre. Además, El Ratón aseguró que no cooperará con las autoridades y por lo tanto no hablará sobre las actividades de sus hermanos, según dijo al final de su primera audiencia, su abogado Jeffrey Lichtman.