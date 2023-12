Cristina Pacheco será despedida con homenaje en el Palacio de Bellas Artes

Ha fallecido la famosa escritora Cristina Pacheco a los 82 años de edad. Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

El pasado jueves 21 de diciembre el mundo del entretenimiento mexicano se vistió de luto pues Cristina Pacheco, periodista y conductora de televisión murió a los 82 años de edad tras haberse retirado de los espacios televisivos a consecuencia de problemas de salud que finalmente la llevaron a su fallecimiento.

Ahora, el Instituto Nacional de Bellas Artes informó que hará un homenaje póstumo a Cristina Pacheco en el 2024 con el objetivo de honrar la memoria de la periodista y titular de espacios como Aquí Nos Tocó Vivir, programa que marcó a distintas generaciones de personas en México que crecieron viendo las producciones conducidas por la también presentadora.

Fue la directora del INBAL, llamada Lucina Jiménez, quien, en un adelanto a El Canal Once (canal de televisión donde la periodista condujo programas como Conversando) que se alista un homenaje cuando “el tiempo del corazón de su familia lo indique”, y todo será en el Palacio de Bellas Artes.

Cristina Pacheco estuvo al frente de programas como "Aquí Nos Tocó Vivir". (Captura de pantalla/Canal 11)

No obstante es necesario precisar que no se especificó una fecha para la realización del homenaje pero se estipula que podría ser a principios de 2024, es decir en enero, pero la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes subrayó que no puede iniciar con los preparativos sin antes informar a la familia de Cristina Pacheco, así como de tener su consentimiento para esta ceremonia póstuma y reconocimiento al trabajo de la periodista.

Sin embargo, reveló que por el momento está guardando el luto de la familia de la presentadora de televisión por respeto al duelo que están viviendo sus seres queridos, especialmente sus hijas, por lo que no puede precisar más detalles del homenaje que prevén realizar en el Palacio de Bellas Artes en las próximas semanas o meses.

Este fue el mensaje que compartió ante las cámaras de El Canal Once:

“En estos momentos hay que respetar el duelo... es muy importante respetar el sentir de la familia, estamos hablando de la muerte de una madre, de una persona que forma parte del núcleo familiar y de los seres queridos... es importante darle su lugar también porque Cristina Pacheco está en el corazón de muchos... sí, haremos un homenaje en Bellas Artes, pero no sabemos cuándo”.

Cristina Pacheco recibirá un homenaje en Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

INBAL prepara un libro con textos de Cristina Pacheco

De acuerdo con Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, está trabajando con la Coordinación de Literatura perteneciente a la misma organización artística para tener listo y publicar un libro a forma de compendio de los mejores textos de la periodista Cristina Pacheco.

Sin embargo, igual que el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, no se tiene una fecha estipulada para su realización y posterior publicación.

Al confirmar el compilado de textos de la autora Cristina Pacheco, la directora del INBAL descartó realizar cualquier otro tipo de homenaje póstumo como una exposición de fotografías o alguna sala destinada a la periodista en alguno de los múltiples museos de la Ciudad de México o de nuestro país.

Fallece Cristina Pacheco, distinguida periodista y escritora, a los 82 años

De qué murió Cristina Pacheco

Cuando Cristina Pacheco anunció que se retiraría de los espacios televisivos por motivos de salud, mucho se especuló sobre el padecimiento que tenía, pero nunca se confirmó, inclusive después de que se diera a conocer su fallecimiento la causa del mismo era desconocida.

Pero fue su hija Laura Emilia quien reveló, de manera breve, que la periodista sufría un avanzado cáncer de estómago que le fue detectado de manera tardía.