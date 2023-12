Masacre en Salvatierra: sujetos que se “colaron” a posada serían los autores del ataque

Los hechos ocurrieron en una posada celebrada en la exhacienda de San José del Carmen. (CUARTOSCURO)

El fin de semana el terror se apoderó nuevamente de Guanajuato: esta vez el escenario fue la exhacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, en donde un grupo de jóvenes que se encontraban celebrando una posada fueron masacrados por un grupo armado.

De acuerdo con la hipótesis que sigue la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), todo indica que al menos cuatro sujetos desconocidos que no estaban invitados a la fiesta tuvieron algunos altercados con los jóvenes, por lo que fueron corridos del lugar y se les negó el acceso.

Sin embargo, momentos después, poco antes de que la fiesta llegara a su fin, los sujetos regresaron con armas de alto poder para “vengarse”, irrumpiendo en el recinto con la orden de matar a todos los presentes.

(Facebook/Carlos Silva López)

La exalcaldesa Alejandrina Lanuza, quien ahora busca ser diputada local, dijo a Milenio que el grupo de jóvenes, que estudiaron en la misma generación, tenía la tradición de hacer esta fiesta cada año.

“Solamente por los comentarios que se dicen, se habla de que hubo un grupo armado que quiso ingresar a la fiesta y al negárseles el ingreso hubo ese desenlace, eso es lo que se rumora entre las calles”, dijo la expresidenta municipal al medio antes citado.

La exmandataria local precisó que lo que será la FGE de Guanajuato la que tenga la última palabra en la versión de los hechos; además, reiteró que si de algo se tiene certeza es de que los jóvenes se encontraban conviviendo de manera sana y alegre según fotografías y videos que han circulado en las redes sociales.

Recientemente, un video que ha circulado en la web deja ver a los jóvenes reunidos en el patio de la exhacienda mientras parten una piñata.

Según ha trascendido, en el lugar había alrededor de 100 personas, quienes se echaron a correr en todas direcciones al escuchar las detonaciones.

Cabe apuntar que el ataque armado dejó al menos 11 personas muertas, entre ellos algunos miembros de la agrupación musical Dinastía Cornejo, así como Thalía Cornejo, conocida en la región tras ser coronada como la Reina de la Candelaria en el 2017.

Familiares piden respeto y AMLO vuelve a criminalizar

Los familiares de las víctimas y sus seres queridos han manifestado su dolor y reclaman justicia a través de redes sociales. Entre los homenajes y despedidas, destacan los mensajes de Ana Maura Rivera, madre de Héctor Almaraz; de Raúl Cornejo, amigo de Antonio Sánchez; y un sentido tributo a Marcos López Castro por la Liga Municipal de Baloncesto.

En un oscuro reflejo del dolor que embarga a la comunidad, el Ayuntamiento de Salvatierra ha comunicado que el árbol de Navidad en la plaza municipal permanecerá apagado en señal de duelo por los asesinatos.

El presidente López Obrador consideró que la violencia en Guanajuato se debe a un problema "estructural" (Presidencia)

Los tributos a las víctimas reflejan el vacío que han dejado: “No soy fuerte y no quiero serlo, me duele el cuerpo, me duele el alma, me duele vivir”, enfatizó Ana Maura Rivera en un desgarrador mensaje dedicado a su hijo Héctor.

Asimismo, la Liga Municipal de Baloncesto lamentó la pérdida de Marcos López Castro, uno de sus deportistas, con palabras de condena y dolor: “Es una tragedia sin sentido que nos deja con el corazón roto y llenos de dolor”.

Las reacciones y muestras de apoyo no se limitaron a la comunidad local; usuarios de todo el país se sumaron a la condena de los hechos y al llamado por justicia. Los perfiles personales de las redes sociales se convirtieron en espacios para el tributo y el recuerdo, con mensajes como los de Raúl Cornejo: “Tuvimos nuestras altas y bajas pero la amistad siempre estuvo presente así como los momentos que quedan guardados en mi corazón”, en memoria de su amigo Antonio Sánchez.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de los jóvenes masacrados en Salvatierra y, al igual que con los cinco jóvenes asesinados en Celaya, el mandatario dijo que una de las hipótesis del caso es el consumo de drogas.