Thalía se transformó en Madonna para verla en concierto en Nueva York: “La maestra de todas”

Thalía se disfrazó de Madonna de los años 80 para su concierto en Nueva York (Instagram)

La estrella mexicana Thalía se caracterizó como la icónica Madonna para acudir al concierto que la Reina del pop ofreció el miércoles 13 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. La cantante, de 52 años, adoptó un look inspirado en los años ochenta de Madonna, incluyendo una peluca rubia, un traje rojo con detalles dorados, un guante sin dedos y hasta un lunar en la mejilla, evocando la era del Blond Ambition World Tour.

Te puede interesar: Madonna en CDMX: todavía hay boletos para su último concierto en estas secciones

A pesar del retraso de tres horas del show de Madonna debido a problemas de audio, Thalía no perdió el entusiasmo y asistió casi en primera fila al evento. A través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, compartió imágenes de su outfit y un fragmento del concierto, donde cantó emocionada.

En la red social, la cantante de temas ya clásicos del pop latino como Arrasando y Entre el mar y una estrella compartió un “Get ready with me”, es decir, mostró a sus poco más de 21 millones de seguidores cómo se caracterizó a la usanza de la intérprete de Material Girl.

Te puede interesar: Polémica en el regreso de Madonna a los escenarios en EEUU: el motivo del retraso de su show en Nueva York

La descripción “Like a virgin” acompañando las fotografías de Thalía, recibió múltiples elogios de sus seguidores. Sin embargo, el look de la cantante mexicana también generó comparaciones por parte de los fans, quienes vieron en ella un parecido con la legendaria Marilyn Monroe y hasta con su hermana Laura Zapata.

Thalía exhibió su proceso de caracterización a sus más de 21 millones de seguidores (Instagram)

“(El de ella) fue el primer concierto que yo vi en una arena. Me acuerdo que me emocionó tanto que me puse a llorar como fan total, por eso yo entiendo a mis fans totalmente. Cuando me enteré que ya estaba de gira otra vez cantando todos sus éxitos yo dije ‘tengo que ir a ver a la maestra de todas’, preparé mi pelucón y todo”, dijo Thalía a la cámara mientras alistaba su transformación en Madonna Louise Ciccone.

Descripción: La estrella mexicana reconoció el legado de "la maestra de todas" Crédito: IG/@thalia

“Ella definitivamente es un parteaguas para todas las que estamos en esta carrera. La industria de la música como la conocemos es un antes y un después de Madonna, así que por simple tarea uno tiene que estar presente en el concierto”, añadió mientras alistaba la peluca rubia que originalmente compró para vestirse como Marilyn Monroe, “pero queda perfecto para el look de Express Yourself”, expresó.

Te puede interesar: Madonna sufrió silbidos y abucheos por una extraña demora en el primer show de su gira en Estados Unidos

Por supuesto, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. “Te pareces más a Marilyn Monroe” y “Juré que eras Marilyn Monroe” resaltaban entre las comparaciones hechas por los fans de Thalía, mientras que otros jugaron con el parecido diciendo “¿Laura Zapata eres tú?”. “Una reina apoyando a otra reina”, “Esto es histórico en todas las eras del pop mundial”, “Una colaboración entre la reina del pop latino y la chica material sería lo máximo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

A pesar del retraso del concierto en Nueva York, la artista compartió su experiencia y entusiasmo en Instagram (Instagram)

Thalía tomó con humor estas comparaciones y publicó una historia en Instagram donde colocó su imagen con la de Madonna y Marilyn Monroe, con la canción de fondo Who’s That Girl de Madonna, revelando su admiración por la artista estadounidense.