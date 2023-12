Roberto Madrazo cuestionó a Tatiana Clouthier por su apoyo a Morena: “Qué pensaría tu padre...”

El expresidente del PRI recordó a Manuel Clouthier, excandidato a la presidencia del PAN (Cuartoscuro)

El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, mandó mensaje a la extitular de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, por su cercanía con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la cuestionó sobre lo que podría opinar su padre Manuel Clouthier, excandidato a la presidencia.

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el priista retomó las declaraciones de la morenista sobre la traición que el Partido Acción Nacional (PAN) a sus principios democráticos y le preguntó directamente sobre por qué está en un movimiento que presuntamente busca concentrar el poder y eliminar los contrapesos.

“@tatclouthier dices que el PAN traicionó los principios democráticos por los que luchó tu padre, Maquío Clouthier...qué pensaría tu padre ahora que trabajas para un movimiento que busca concentrar el poder y eliminar a los contrapesos”, se puede leer en la primera parte del mensaje.

Éste fue el mensaje que Roberto Madrazo le mandó a Tatiana Clouthier (X/@RobertoMadrazo_)

Para darle sustento a sus argumentos, Madrazo Pintado recordó que la administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha presentado iniciativas para eliminar el Instituto Nacional Electoral (INE), además de sus señalamientos contra el Poder Judicial, incluso sentenció al mandatario mexicano de “abusar” de su poder desde la conferencia mañanera, incluso destacó los intentos para que elementos de las Fuerzas Armadas estén al frente de la seguridad pública.

“Un movimiento que intentó eliminar al #INE, que ordeña las arcas públicas para pagar espectaculares y hacer mítines sin reportar los gastos, que quiere quitarle a los trabajadores del #PoderJudicial sus ahorros, que quiere convertir a los jueces en actores políticos para que estén al servicio del mejor postor, que su ‘líder moral’ abusa de su poder y desde el púlpito de la mañanera difama y calumnia”, continuó.

Tras lo cual, volvió a cuestionar a la exsecretaria de Estado sobre si quiere hablar de congruencia y dar lecciones de moral, por lo que le recomendó verse en un espejo, antes de criticar.

La disputa entre Kenia López Rabadán y Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier y Kenia López Rabadán protagonizan pelea en redes sociales (Cuartoscuro)

Las declaraciones del exlíder priista se dieron en el marco de la discusión en redes sociales que encabezó Clouthier Carrillo con la senadora con licencia, Kenia López Rabadán, luego de que fue detenido Alfredo Jalife tras ser acusado de difamación por la morenista.

Todo inició con la publicación de la columna de opinión de la legisladora del PAN, quien lamentó la detención del académico por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya que consideró que la integrante del partido guinda intentó silenciar a los que la critican y está de lado de los que traicionaron a su padre.

“Hoy Tatiana comparte trinchera con quien defraudó a su padre. No solo traiciona la memoria de su padre, también miente, difama y es autoritaria”

La exsecretaria de Economía arremetió contra Kenia López Rabadán por hablar mal de su padre Crédito: X@tatclouthier

Ante dichas palabras, por medio de sus redes sociales, la morenista compartió un mensaje por video y sentenció que la panista no tiene ni idea de quién era su padre, cuál fue la razón por la que vivió: “Uy, Kenia, qué bárbaro, qué sorpresa. Cómo se nota que no conociste a Maquío y que no tienes la menor idea de quién fue Maqui Clouthier”.

Asimismo, en la misma disertación le dejó en claro que la lucha que emprendió no es para que crea en ella o en sus sueños, sino para que crea la panista en sí misma y lucha por sus sueños; no obstante, recordó que el PAN ha traicionado los principios democráticos con los que se fundó.

“Eso que tanto criticas está ahí, ahorita, al lado de ustedes en una coalición inexplicable. Alitos, Moreira y súmale los que quieras. Y luego otro más que está ahí que es el hijo, el padre del fraude patriótico del que hoy te estás quejando”, continuó.