Fans de Eduardo Verástegui aprovechan el Día de la Virgen de Guadalupe y piden firmas de apoyo en La Villa

Los ‘auxiliares’ del actor denunciaron que personal de la GAM los amedrentó. Foto: Facebook/Grupo de apoyo a Eduardo Verástegui

Cada 12 de diciembre, los mexicanos creyentes de la Virgen de Guadalupe la festejan en cada rincón del país, sin embargo, es en la Basílica de la Ciudad de México donde se congregan el mayor número de fieles de todos los estados para pedirle favores o darle gracias por los milagros recibidos a lo largo del año.

El templo mariano se encuentra enclavado en La Villa, al norte de la capital del país, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde cada año por estas fechas se convierte en epicentro del fervor guadalupano; de acuerdo con estimaciones de las autoridades de la Ciudad de México, se esperaba la llegada de poco más de 13 millones de peregrinos.

Los simpatizantes del actor Eduardo Verástegui, quien aspira a convertirse en candidato independiente para la Presidencia de México 2024 consideraron que La Villa era el escenario perfecto para recabar las firmas de apoyo que el excantante pop necesita para aparecer en la boleta electoral el próximo año.

Millones de católicos, muchos de ellos provida y en contra de políticas progresistas o de izquierda son el perfil perfecto de quienes pudieran sumarse al movimiento en favor del actor, por lo que en redes sociales convocaron a una ‘Brigada Tepeyac’, la cual está instalada hasta este martes 12 de diciembre sobre las calzadas de los Misterios y de Guadalupe, las dos principales vialidades para llegar a la Basílica.

En redes sociales compartieron videos e imágenes de los llamados ‘auxiliares’ repartiendo flyers del actor con un código QR que te redirige a una página donde puedes ‘firmar’ para apoyar las aspiraciones políticas del actor o también se puede firmar en el lugar, pero para ello es necesario que la persona lleve su credencial de elector; vale recordar que para contender como independiente, necesita 961 mil 405 apoyos legítimos, los cual debe juntar antes del 6 de enero de 2024.

Aprovechan la llegada de católicos a la Basílica para captar a más personas que apoyen la aspiración presidencial del actor provida. Crédito: Facebook/Grupo de apoyo a Eduardo Verástegui

Brigadistas de Verástegui denuncian presuntas agresiones

También en redes sociales, los ‘auxiliares’ del actor católico provida denunciaron que fueron amedrentados por presuntos ‘porros’ de la alcaldía Gustavo A. Madero para evitar que se instalaran en las inmediaciones de La Villa para recabar firmas de apoyo. Compartieron un video en que se ve cómo un hombre corpulento quita la mesa que tenían los simpatizantes del aspirante presidencial y les dice que no pueden estar ahí.

Luego otro sujeto se acerca a una de las auxiliares, quien porta un póster del actor, al tiempo que la chica que graba le pide que la deje en paz. También se le escucha decir a esta misma ‘auxiliar’ que se van a retirar del sitio hasta que llegue la Policía y los quite, no antes. Entonces el hombre que quitó la mesa le reiteró que no podían estar ahí porque ni a los comerciantes se les estaba permitiendo quedarse en la zona.

Hacia el final de la grabación de poco más de un minuto, los seguidores de Eduardo Verástegui compartieron un acercamiento de los rostros de los dos hombres que presuntamente les amedrentaron y pidieron denunciarlos.