Así se veía Edy Smol antes de ser gurú de la moda y vocero de la precampaña de Clara Brugada

Su nombre es Edgar Smolensky y tiene amplia experiencia en marketing y publicidad. Foto: IG/edysmol_esoficial

Edy Smol es un crítico de la moda que recientemente se integró al grupo de precampaña de Clara Brugada, quien busca ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México con Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, su auténtica forma de vestir no siempre fue igual a la que se conoce actualmente e incluso su físico cambió drásticamente.

Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Edy Smol reveló que llegó a pesar más de 170 kilos, pero decidió bajar de peso porque no se sentía completamente cómodo con su imagen en televisión, en esa época estaba en Cuídate de la Cámara en EstiloDFTV.

Hace 10 años, El Gurú de la moda no sólo tenía sobrepeso, si no que vestía de camisa y saco en colores neutros como café o gris, lucía tenis fosforescentes y mantenía su cabello sin darle algún estilo en particular, un atuendo completamente alejado de la forma en que se luce actualmente, es decir: colores estrafalarios, brillosos, combinaciones atrevidas de texturas, pantalones entallados y lentes con armazones fuera de lo común.

El "gurú de la moda" decidió cambiar su físico por la forma en que se veía en la televisión Crédito: (Captura de pantalla/ YouTube/ImagenEntretenimiento

Cuando estuvo en el programa El Minuto que cambió mi destino, Edy Smol comentó que decidió bajar de peso porque si bien nunca pensó tener un espacio en televisión, comenzó a parecerle incoherente estar hablando de la imagen personal y no procurar estar a gusto con su propia apariencia.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le cuestionó la razón por la que llegó a tener sobrepeso, Edy Smol respondió que cuando era niño consumía muchos productos con azúcar.

“Era un muchachito muy bien comidito y tu sabes cómo son las abuelas, la mía desde que tengo uso de razón me llevaba a una fábrica de chocolates y todo era dulces y pensar en comer, yo lo que aprendí de mi mamá fue a empoderarse”, recordó en el programa El Minuto que cambió mi destino. Fue a través del deporte de natación en que Edy Smol logró reducir su peso.

El llamado Gurú de la moda relata cómo cambió su físico Crédito: YouTube/ImagenEntretenimiento)

Edy Smol con Clara Brugada

El 10 de diciembre, la precandidata de Morena, Clara Brugada, presentó al equipo con el que trabajará en su búsqueda por la gobernación de la Ciudad de México. Durante el evento en el que lo presentó, ella describió a sus colaboradores como mujeres y hombres que están “comprometidos con la democracia y la transformación”.

Edy Smol será el encargado de apoyar en medios y se encargará de la vocería de la precampaña y posterior campaña por el gobierno de la CDMX.

Como integrantes de este equipo también fueron contemplados Jaime Rello como enlace con movimientos populares, Eduardo Santillán como representante ante el INE, Roberto Salgado como coordinador de estrategia territorial, Mariana Boy como enlace con sectores ambientalistas, el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón como responsable de formación política; Daniel Zuckerman como enlace con estudiantes de la ciudad y Mariana La Barby Juárez como enlace con deportistas, entre otros.

Clara Brugada presentó a diferentes personalidades en su equipo de campaña (Cuartoscuro)

En repetidas ocasiones, Edy Smol —cuyo nombre real es Edgar Smolensky— ha demostrado su apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador así como a diversos líderes políticos de Morena, de igual forma, en noviembre de 2022, tuvo una visita hacia Claudia Sheinbaum, la entonces gobernadora de la CDMX.

“Ha sido hermoso conocer a una dama de valor y valores, con un amor profundo por el prójimo y por México,me impresionó la calidez, el análisis y su claridad, sin duda estamos listos para tener una Presidenta de la talla de alma y profesionalismo,compromiso de @Claudiashein”, escribió El gurú de la moda en su momento.

Además de su reciente incursión a la política, el fashionista ha tenido otros negocios, pues Edy Smol estudió Comunicaciones y Marketing en la Universidad del Nuevo Mundo.