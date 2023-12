Hombres se unen para mover el auto atascado de una desconocida y se hacen virales I VIDEO

La plataforma TikTok se ha convertido en un espacio para llamar la atención sobre situaciones que si no existieran las redes sociales pasarían desaparecibidas. Mucho de los videos virales en esta red social son sobre situaciones que cualquiera podría presenciar en la calle.

Tal es el caso de una grabación que una mujer tomó en San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, en la cual mostró un incidente vial en el que una conductora quedó varada entre dos calles al intentar cruzar de una otra.

La automovilista aparentemente intentó pasar con su auto hacia otra sección de la carretera sin notar que había un desnivel de altura considerable y quedó atascada. Pero no fue el percance vial lo que captó la atención en la red, sino la reacción de quienes notaron lo sucedido.

Un grupo de hombres se unieron para mover el auto atascado de la mujer, a quien no conocían. En el video aparecen por lo menos a cinco personas rodeando el cofre del vehículo y empujando para poder sacarlo del atasco.

En TikTok se viralizó la reacción de un grupo de hombres ante un inusual accidente de tránsito (TikTok/@tx_leox)

“Nadie: hombres yendo a empujar el auto de un desconocido” , escribió la usuaria de TikTok @tx_leox como descripción a la grabación, la cual acumula 5.5 millones de reproducciones.

En la sección de comentarios decenas de personas aseguraron que la solidaridad de los hombres sólo se debe a su gusto compartido por los automóviles. Entre las respuestas de este tipo estuvieron: “Hombre ayudar a empujar carro de desconocido, hombre ser feliz”, “Los hombres son las criaturas más solidarias resolviendo cualquier cosa que sea de autos” y “En realidad es nuestro ego que dice que si somos varios podemos levantarlo”.

También varios usuarios compartieron experiencias similares en las que desconocidos los ayudaron cuando su auto se quedó atascado. Parte de los comentarios de este estilo fueron: “Una vez nos quedamos en una autopista y como un grupo de 15 ya nos estaba empujando”, “Confirmo, hace tiempo caí en un hoyo y me baje pensando si llamar al seguro, una grúa o llorar y de la nada mi coche estaba rodeado de hombres” y " Yo tenía un smart y una vez se atoró en un estacionamiento de grava, se juntaron unos 5-8 hombres y lo cargaron como juguete y lo desatascaron”.

Conductor se atoró al intentar cruzar por puente peatonal en Irapuato

Esta no es la primera vez que un incidente vial inusual capta la atención en redes sociales. Meses atrás un conductor de Irapuato, Guanajuato se quedó atascado al intentar cruzar un puente peatonal con su vehículo, en un fallido intento por evitar el tráfico.

Un auto quedó atascado en un puente peatonal en Iraupuato, Guanajuato (Twitter @alejmagana)

El suceso tuvo lugar el lunes 3 de abril, alrededor de las 14:00 horas en Libramiento Norte, en las cercanías del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

La situación no tardó en llamar la atención de usuarios de redes sociales, que discutieron la posibilidad de que la acción del conductor no sea un hecho aislado. Algunos sugirieron que podría ser parte de una práctica recurrente de conductores, pero no de automóvilos sino de motocicletas, que son de menor tamaño y pueden utilizar el atajo sin quedar varados.

Un testigo que presenció el particular intento capturó el momento en que el vehículo quedó encajado en el puente y compartió las imágenes en internet. Pronto, las fotografías se viralizaron y generaron una ola de comentarios y reacciones.

El hecho puso de manifiesto los problemas de tráfico en la zona y la disposición de algunos conductores a tomar medidas extremas y no permitidas para enfrentarlos, como invadir un espacio reservado.