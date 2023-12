Un muerto y dos intoxicados fue el saldo de una intensa fuga de gas en un departamento de la MH

Al ingresar al departamento, los paramédicos encontraron a un adulto y una adolescente de 14 años de edad en estado inconsciente. (@Gposiadeoficial)

Una mujer de 28 años murió y dos personas más resultaron intoxicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes fueron trasladados al nosocomio para recibir atención.

Los servicios de emergencia acudieron al domicilio ubicado en Ferrocarril de Cuernavaca con Felipe Carrillo Puerto, en la colonia Anáhuac 1a sección, para brindar los primeros auxilios ante la intoxicación por gas que fue reportada.

Al ingresar al departamento, los paramédicos encontraron a un adulto y una adolescente de 14 años de edad en estado inconsciente, por lo que fueron valorados y enviados al hospital para recibir atención oportuna.

Asimismo, hallaron a una mujer a quien encontraron ya sin signos vitales, por lo que el cuerpo quedó en el lugar, en espera de los peritos para levantar el cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de la demarcación para llevar a cabo las pruebas correspondientes.

Bomberos llegaron al lugar para verificar la fuga de gas, y evitar mayores incidentes. (@ProcivilTabasco)

Atención al llamado

Bomberos llegaron al lugar para verificar la fuga de gas, y evitar mayores incidentes, aunque será bajo un peritaje que se determine el origen del siniestro. La menor de edad y el hombre fueron llevados al Hospital ISSSTE de Tacuba, pues fueron atendidos después de la intoxicación.

Los forenses se encargaron del cadáver, mientras los peritos recabaron testimonios e indicios para integrar a la carpeta de investigación y con ello determinar si se trató de un incidente doméstico.

No más fugas y soluciones

Si detectas una fuga de gas en la Ciudad de México o en el Estado de México, es necesario reportarla al número de emergencias 911. También puedes llamar a la Central de fugas de la CDMX al número 55-5353-2515 o 55-5353-1098. Adicionalmente, puedes reportar la fuga a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: @SGIRPC_CDMX.

Si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso del tanque o cilindro. Evita encender cerillos, cigarros o cualquier fuente que genere chispas. Abre las puertas y ventanas para ventilar el lugar y no prendas o apagues la luz o cualquier aparato eléctrico y electromagnético (celular).

Si las válvulas, llaves o conexiones de los tanques y cilindros están dañados, no intentes repararlas con jabón o aditivos, mejor llama a un especialista para que lo haga.

Fuga en acción

Primero, observa la llama de la estufa. Si el color de la llama no es azul y se torna naranja o amarilla, podría tratarse de una fuga de gas. Esto se debe a que hay demasiado gas y muy poco aire durante la combustión.

Además, presta atención al olor. El gas natural y el gas LP (propano) son inodoros, pero las compañías de gas añaden un compuesto de azufre para que huela a huevos podridos y sea fácil de detectar.

Otra forma de detectar una fuga es usando agua jabonosa. Mezcla agua con jabón líquido en un recipiente y aplica la solución en las conexiones de gas, tuberías y válvulas. Si aparecen burbujas, significa que hay una fuga.

No enciendas la luz ni aparatos electrónicos cerca que puedan soltar chispas. (Foto: especial)

Finalmente, escucha. si existe un silbido o un sonido similar al del viento puede indicar una fuga de gas. Si detectas una fuga de gas, debes actuar con rapidez y precaución. No enciendas la luz ni aparatos electrónicos cerca que puedan soltar chispas.

Apaga las hornillas de la estufa y también el boiler. Además, debes ventilar el lugar, abriendo puertas y ventanas. Lo mejor es que desalojes el lugar para evitar accidentes (especialmente niños pequeños y mascotas). No uses jabón u otro material no apto para reparar la fuga. Si no tienes experiencia con fugas de gas, lo mejor es llamar a un experto.