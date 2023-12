Jorge Losa presume que el hijo de Ferka y Christian Estrada le dice papá

La pareja confirmó su relación amorosa en La Casa de los Famosos México.

Mientras, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka y Christian Estrada, se encontraban en disputa por la manutención de su hijo Leonel, su pequeño al parecer ya encontró otra figura en la que puede disfrutar de una compañía, se trata de Jorge Losa.

El actor español reveló al programa De Primera Mano que el hijo de su novia, Ferka, le tiene un cariño especial, pues incluso ya hasta lo llama papá.

‘Albacete’, sobrenombre que le pusieron en La Casa de los Famosos México, describió con emoción los momentos en los que recoge al niño de dos años de la escuela, ya que existe un fuerte vínculo entre ambos y se manifiesta claramente. “Muchas veces voy por él a la escuela y se emociona, hasta las maestras comentan ‘Mira quién llego ' ya reconoce mi voz”, expresó el actor.

El actor español aseguró que el vínculo con Leonel, hijo de su novia ha sido muy fuerte y especial Crédito: YouTube Sale el Sol

Leonel lo busca para jugar futbol

La relación con el hijo de Ferka se ha ido fortaleciendo poco a poco,

Jorge Losa expreso una linda sonrisa al contar que el pequeño Leonel, siempre que lo ve, lo busca para jugar futbol, y sobre todo cuando le dice que es su papá.

“Viene y me busca para jugar al balón. Muchas veces me hace sonreír, porque se me queda viendo y ‘Papá, es papá’”, compartió con alegría el actor.

Asimismo, dejó claro que se mantiene al margen de los problemas entre Ferka con Christian Estrada, padre de su bebé, con quien tuvo una disputa legal por la manuntensión de su bebé.

“Él siempre quiso ser parte, quiero que mi hijo tenga esa oportunidad, el arreglo lo manejamos de la mejor manera, agradezco su nueva buena actitud”, finalizó.

Los dos integrantes de LCDLF negaron tener una relación. (Captura: Vix)

Cabe recordar que Jorge Losa y Ferka se encuentran en una relación amorosa desde hace tres meses; sin embargo, inicialmente se conocieron en el programa Las estrellas bailan en hoy y coincidieron nuevamente en La casa de los famosos México, donde su noviazgo se fortaleció. Actualmente viven juntos.