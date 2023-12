¿Qué es el Empire Strykers, el equipo de futbol sala en el que debutará Marco Fabián?

El mediocampista mexicano ahora tendrá actividad en la liga de futbol sala de EEUU (Foto: Cuartoscuro)

Un nuevo reto está por enfrentar Marco Fabián en el futbol profesional, solo que ahora será en un formato diferente de competencia, el cual es aún poco conocido en México. Tras su abrupta salida del Unió Esportiva Santa Coloma de la Primera División de Andorra, el mexicano no tardó en anunciar su nuevo proyecto y el club en el que estará compitiendo.

El futbolista de 34 años ahora portará la camiseta del Empire Strykers para jugar en la Major Arena Soccer League. Fue por medio de redes sociales que su nuevo equipo presentó a su fichaje bomba, en donde presumieron de la calidad de jugador que contrataron para la temporada 2024.

Marco Fabián aseguró un contrato con el Empire Strykers por dos años, es decir que estará vinculado hasta 2025 con este proyecto que surgió en Estados Unidos y que aún no es explotado en México. El conjunto del Empire publicó en redes sociales la llegada del medallista olímpico al club.

Así lo redactaron en redes sociales:

“La estrella mexicana Marco Fabián se une a Empire Strykers En, posiblemente el fichaje más importante en la historia del fútbol sala, Marco Fabián se une a Empire Strykers con un contrato de 2 años”.

También la escuadra de los Empire reconocieron toda la trayectoria del medallista olímpico de Londres 2012.

“La llegada de Fabián es un testimonio de nuestro compromiso de atraer los mejores talentos internacionales y crear fanáticos en todo el mundo. También es un compromiso con nuestra base de fans local para crecer y unirlos aún más. El escenario está listo, únete a nosotros el 15 de diciembre y veremos a Marco Fabián debutar en Toyota Arena”.

Por su parte, el exjugador de Chivas también agradeció la oportunidad que le brindaron y lo que significa para él iniciar esta nueva etapa en su carrera como jugador profesional. Aunque no será el mismo formato de 11 vs 11 —como en los habituales partidos de la Primera División en México—, la nueva modalidad de competencia le traerá grandes retos, según explicó el ex mediocampista de Mazatlán.

Fue por medio de redes sociales que redactó un mensaje de agradecimiento por la oportunidad, así como la ilusión que le genera ser parte de este nuevo club, aunque no será al mismo nivel profesional con el que alcanzó grandes éxitos.

“Otra cancha, otro futbol, otro reto, pero la misma ilusión de seguir escribiendo historia, feliz de empezar esta nueva aventura, nos vemos pronto Empire Strykers los veo pronto mi gente de us”

¿Qué es el Empire Strykers?

Los Empire Strykers son un equipo profesional de futbol arena (también conocido como futbol sala en Estados Unidos), el conjunto fue fundado en 2013 y tiene su sede en Ontario, California. Son parte de la Major Arena Soccer League (MASL), liga profesional norteamericana de futbol sala, esta liga contempla a clubes no solo de EEUU, sino también de México.

Cuando recién se creó el equipo de fut arena se llamaron Ontario Fury, hicieron su debut en la temporada 2013-2014, desde entonces siguen compitiendo en la MASL. Más tarde cambiaron su nombre a Empire Strykers, con el que actualmente se les conoce entre la afición de este torneo. El estadio en el que compiten es el Toyota Arena, de Ontario.

Marco Fabián será el primer jugador mexicano que entre a este equipo, pues, a pesar del poco tiempo que lleva la liga, algunos jugadores extranjeros se han animado a experimentar en esta modalidad de competencia, en donde a diferencia del futbol profesional, éste se juega solo con siete elementos en la cancha y la zona de juego puede ser en una duela o en cancha de pasto sintético.