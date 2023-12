Marco Antonio Regil podría perder contratos por su pérdida de peso: “No es el Marco que conocemos”

Regil ha declarado ser vegetariano y enfocar su vida hacia el desarrollo personal (Foto: Archivo)

Marco Antonio Regil ha generado interrogantes sobre cómo logró su notable cambio físico. El presentador de televisión mexicano ha atribuido su transformación a un régimen de dieta y ejercicio, desestimando rumores sobre posibles cirugías estéticas y de una nutrición deficiente debido a su estilo de vida.

El famoso de 53 años asegura que su pérdida de peso, aproximadamente 11 kilogramos, es resultado de un esfuerzo natural y no de intervenciones quirúrgicas.

El cambio físico de Regil implicó un proceso de cinco meses. Durante este tiempo se dedicó a modificar su alimentación y a intensificar su rutina de ejercicios. El conductor, conocido por programas de concursos como Atínale al precio y 100 mexicanos dijeron, optó por una vida más saludable y acondicionamiento físico para alcanzar su meta. Esta explicación surge como respuesta a las especulaciones de algunos seguidores que atribuían su transformación a procedimientos estéticos.

Y es que seguidores y medios de comunicación han reaccionado a las fotografías recientes de Marco Antonio Regil, donde su adelgazamiento es evidente. En redes sociales, mientras algunos expresaron su admiración, otros cuestionaron la veracidad de su afirmación sobre el método natural empleado.

El presentador es defensor de los animales (Instagram @marcoantonioregil @jorgito_a_campos)

Y es que no pocas personas han atribuido la imagen actual del conductor que ha desarrollado su carrera los últimos años en Estados Unidos y en su podcast de superación personal a su dieta vegetariana. Apenas en septiembre de este 2023, el actual conductor de Escape perfecto compartió una reflexión por los 15 años que cumplió de llevar una alimantación basada en vegetales.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador compartió su emoción y destacó cómo su perspectiva sobre la alimentación cambió radicalmente.

“Aunque siempre he amado a los animales, durante muchos años fui de las personas más carnívoras que pueden haber existido. Comía jamón, salchichas, tripas, hígado, costillas y todo lo que me parecía ‘normal’... Yo, que amaba a mi perrita, me pregunté: ‘¿Por qué amar y cuidar a unos animales y someter a esta violencia enorme a otros?’”, confesó el presentador en su mensaje.

Pese al escepticismo de algunos internautas, Regil se mantiene firme en su relato, reivindicando su dedicación y constancia en el proceso de su adelgazamiento.

Marco Antonio Regil lleva 15 años sin consumir carne, internautas atribuyen su aspecto a su alimentación (Foto: Archivo)

Las marcas comerciales estarían retirando su apoyo a Marco Antonio Regil

La notable pérdida de peso del presentador y modelo ha causado alarma entre sus seguidores y podría afectar sus acuerdos con marcas comerciales de pasta dental, hoteles y gimnasios.

Según el periodista Dael Quiroz, Marco Antonio Regil fue puesto sobre advertencia respecto a la imagen que actualmente luce.

“No es el Marco que conocemos, tampoco es el Marco que, digamos sea un actor, que juega con su cuerpo a subir y bajar de peso, que tiene que estar muy controlado...Todo el contenido de Marco desde hace años está enfocado al buen vivir, al ejercicio, a la buena alimentación, a la meditación... es el contenido que vende y le va super bien”, expresó el reportero en el canal Argüende TV.

Su transformación hacia una dieta basada en plantas se originó tras una reflexión sobre la crueldad animal y el impacto ambiental Crédito: Ig @marcoantonioregil

“Las marcas que lo patrocinan dicen ‘A mí me afecta que Marco anuncie mi spa o mi gimnasio o mi tratamiento para estar bien, para verte bien, para lucir joven, cuando no representa lo que dice con lo que es. Muchas marcas se empezaron a preocupar. Hay patrocinadores que literalmente le dijeron ‘no vamos a cerrar el año contigo y no vamos a empezar el año contigo’... Las marcas están suspendiendo el convenio con Marco Regil en un momento muy importante”, añadió el yotuber, quien agregó que supuestamente Regil se había comprometido con sus anunciantes de subir unos kilos para “verse más saludable” y presentar una imagen más alineada a lo que esperan de él sus anunciantes.