Ricardo Salinas Pliego busca a fans de Luis Miguel que no pudieron entrar a concierto para regalarles entradas

Salinas Pliego compartió un mensaje en sus redes sociales. (Reuters)

Gracias a la gran cantidad de revendedores que existen en la Ciudad de México que se dedican a ofrecer boletos para distintos eventos culturales y artísticos como conciertos, obras de teatro o recitales (por mencionar algunos), han ocasionado que los fraudes incrementen.

Aquellas personas que se aprovechan de los deseos de aquellos fans que no alcanzaron un boleto para ver a su artista favorito en alguno de los recintos en nuestro país estafándolas sea con boletos falsos, clonados o ya utilizados por alguien más en el momento en que son entregados a su comprador.

Esto fue lo que ocurrió con una pareja que acudió a la Arena CDMX para disfrutar uno de los conciertos de Luis Miguel, cantante que tendrá ocho presentaciones en la capital mexicana (todas en sold out), pero para su sorpresa, lamentablemente, al momento de intentar ingresar resultó que sus boletos eran falsos o inválidos para el show musical.

Luis Miguel inició sus presentaciones en la CDMX. (Instagram: @luismiguel)

Una vez que les negaron la entrada al recinto de espectáculos, se alejaron del lugar y, en una de las aceras cercanas, de acuerdo con los testimonios, la pareja no supo qué hacer, y la joven rompió en llanto por la frustración de haber sido estafados, así como la tristeza de no poder estar entre el público que vio a El Sol de México subir al escenario.

Es aquí en donde entra en la historia la figura del empresario Ricardo Salinas Pliego quien compartió en sus redes sociales el suceso que alguna persona cercana a él presenció en las inmediaciones de la Arena CDMX. El hombre de negocios compartió el suceso asegurando que buscaba ayudar a la pareja, pidió ayuda para encontrarlos y poderles regalar unas entradas para otra de las fechas de Luis Miguel en la capital mexicana.

“Me cuentan que día de ayer alrededor de las 7:30 pm en la Arena CDMX estaba una pareja de jóvenes… me dijeron que la jovencita lloraba tristemente porque sus boletos resultaron ser INVÁLIDOS. Los estafaron y se quedaron sin ver a Luis Miguel, la joven traía pantalón blanco y camisa negra. Me gustaría que me ayudaran a encontrarlos para invitarlos a uno de los últimos conciertos porque creo que si no nos ayudamos entre nosotros NADIE nos va a venir a ayudar”, escribió Salinas Pliego.

El empresario compartió el siguiente mensaje en redes sociales. (Captura: X)

Sin embargo, el empresario solicitó pruebas pues quería evitar que personas consideradas tramposas quisieran aprovecharse de la situación y entrar gratis al concierto, quizás hasta revenderlos. Y justo fue lo que ocurrió pues distintas personas dijeron que eran los afectados por el fraude, pero no era así.

Por el momento Ricardo Salinas Pliego no informó si encontró a la pareja víctima de la delincuencia o si ya cesó en la búsqueda.

Luis Miguel hace sold out en su octava fecha en la CDMX

La preventa y la venta general para la octava fecha de Luis Miguel ocurrió este sábado 25 de noviembre. Sin embargo, a las pocas horas de haber sido iniciada se reportó que fue un éxito total pues se agotaron todas las entradas logrando 8 conciertos en la Ciudad de México con un lleno total.