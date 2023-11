Luis Miguel hace sold out para su octava fecha en la Arena CDMX

Luis Miguel tiene confirmadas seis fechas en la Arena CDMX. (Imagen: sitio web Arena CDMX y Getty Images).

Luis Miguel y su Tour 2023 continúa siendo todo un éxito en nuestro país pues pareciera que las 7 fechas iniciales que anunció en la Arena CDMX no son suficientes decidió incrementar el tiempo de su gira internacional y dar un octavo concierto en el mismo recinto de la capital mexicana.

Te puede interesar: Estas son todas las canciones que Luis Miguel canta en sus conciertos de la Arena CDMX

Pero aparentemente ni siquiera ocho presentaciones de El Sol de México son suficientes para todos los seguidores del intérprete de La Incondicional pues este último concierto que se realizará hasta diciembre, cercano a cerrar el Tour 2023 de Luismi, también es un sold out por lo que dará el concierto frente a más de 20 mil personas, que es la capacidad de la Arena CDMX.

Sin embargo, lamentablemente, muchos fanáticos de Luis Miguel, nuevamente perdieron la oportunidad de ver a su ídolo en su regreso a los escenarios pues más de 70 mil personas estaban conectadas en la fila virtual de SuperBoletos, que es la plataforma digital donde se llevó a cabo la venta, y deseaban un boleto para las presentaciones del artista.

Así los últimos reportes de la fila virtual para el concierto de Luismi en la Arena CDMX. (Captura: X)

Por alguna razón desconocida, la boletera decidió adelantar la fecha de la venta general para que coincidiera en día con la preventa por lo que ambas se llevaron a cabo este sábado 25 de noviembre, pero en distintas horas. Distintos reportes de redes sociales aseguraron que esto ocasionó las fallas técnicas en la página web.

Te puede interesar: Luis Miguel en la Arena CDMX: filas virtuales de preventa ascendieron a más de 70 mil personas, reportan fallas

No obstante, lo que sí es un hecho es que el cantante nuevamente hizo sold out por octava ocasión consecutiva en la Ciudad de México, por lo que sus fans pidieron que abriera aún más fechas pues “se las debía” después de la ausencia que tuvo de los escenarios que a algunos los llevó a pensar que ya se había retirado.

“Otra fechaaaaaaa, todo el día y no alcanzamos”, “Más fechas .... más fechas más fechas... yo ya fui pero quiero volver a ir es que no alcance para el 20″, “Saquen más fechas en CDMX”, “Otra fecha en diciembre”, “más fechas por favor no pude conseguir boleto”, fueron parte de los comentarios que compartieron en las publicaciones de SuperBoletos que anunció el lleno completo en la Arena CDMX.

Así anunciaron el soldout de Luis Miguel. (Captura)

Cuál es el boleto más caro y el más barato para ver a Luis Miguel en la Arena CDMX

A pesar de que ya no hay boletos disponibles para la octava fecha de Luis Miguel en la Ciudad de México, muchas personas se preguntan cuál fue la entrada más barata y la más cara para el concierto de El Sol de México.

Te puede interesar: Cuál es la verdadera razón por la que Luis Miguel lloró en la Arena CDMX

El boleto de mayor costo pertenece a la zona VIP y tiene un valor de 13 mil 550 pesos mexicanos. El de menor precio es en la zona gris, donde se lanza una alerta de “visibilidad limitada” y vale mil 150 pesos mexicanos.