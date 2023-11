La carta que ‘Vicentillo’ le escribió a ‘El Mayo’ Zambada desde una prisión de EEUU

La carta que 'Vicentillo' le escribió a su padre desde prisión (Infobae)

Entre los documentos que el abogado Fernando Gaxiola le entregó a la periodista Anabel Hernández para una investigación que estaba realizando sobre el Cártel de Sinaloa venía una carta de puño y letra de Vicente Zambada Niebla hacia su padre Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En dicho escrito, el ‘exnarco Junior’ le deseaba una feliz Navidad y le argumentaba que todo estaba bien y “que seguía siendo el mismo”, a pesar de sus más de cinco años en prisión tras su captura en la Ciudad de México cuando estaba en su domicilio.

Espero que se encuentre bien y todos los que lo rodean, le mando estas pocas letras para desearle lo mejor en estas fechas, quiero decirle que lo extraño mucho, no se imagina cuanto, no se preocupe por mí, estoy bien por el momento, ahí la llevamos, el tiempo pasa, no se puede detener, si Dios quiere pronto nos damos un fuerte abrazo, por favor cuídese mucho, salúdeme a todos por allá y acuérdese que soy el mismo y estoy con usted, que pase una feliz Navidad con todos los que lo rodean y un próspero año, gracias por todo su apoyo, le mando un fuerte abrazo, quisiera hacerle muchas hojas pero no puedo, que Dios lo bendiga, su sobrino”, se lee en la carta compartida a través del libro de Anabel Hernández.

Algo a destacar del documento es que le pone “su sobrino”, al ser la clave para comunicarse con él ante alguna reacción de las autoridades para poder encontrar al capo que lleva más de 50 años prófugo.

Al llegar a manos de Anabel Hernández se cree que la carta no pudo haber llegado a manos del narcotraficante, aunque esto jamás se confirmó, pero es probable que ya la haya leído a través de la obra.

El gesto de ‘Vicentillo’ al rencontrarse con ‘El Chapo’ en una corte de Estados Unidos

Como parte del respeto que sentía Vicente Zambada hacia Guzmán Loera, al verlo en una corte de Estados Unidos le hizo un guiño como especie de saludo, sin embargo, esto incomodó a las autoridades ante alguna especie de complicidad, mientras que la defensa también se molestó al tomarlo como una burla.

“Entró Vicente Zambada Niebla que miró a su compadre ‘Chapo’ y le hizo un saludo. ‘ok, todos sentados, vamos a tener una plática paralela, no abierta al público’, dijo el juez, pues los abogados de la defensa querían hacer una protesta, por separado, sin que nadie escuchara, el abogado Valadez escribió al juez, ‘solo quiero pedirle a la corte que le pida al Gobierno de decir a sus testigos que no hagan ningún tipo de señales o gestos al señor Guzmán’”, se lee en el libro ‘El Traidor’.

De acuerdo con Anabel Hernández, ‘El Chapo’ le dio permiso a ‘Vicentillo’ para que revelara información del Cártel de Sinaloa con el fin de que consiguiera su libertad al encontrarse cansado de la vida de riesgos del narcotráfico, pues incluso planeó entregarse a las autoridades estadounidenses, pero las mexicanas se le adelantaron en 2009.