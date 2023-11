Tiktoker cumple reto de comerse 70 tacos en menos de 8 minutos y no recibe su premio | VIDEO

El momento en que David logró comerse los 70 tacos en 7 minutos y 19 segundos. (TikTok @david_maravilla1)

Un tiktoker exhibió a la taquería Karina, ubicada en Santa Martha Acatitla, luego de que cumplió el reto de comerse 70 tacos en menos de 8 minutos y no recibir su premio de $500 pesos.

En el video se puede apreciar al influencer David Maravilla (@david_maravilla1) acudiendo al famoso establecimiento donde los tacos están a $2 pesos cada uno; sin embargo, recientemente lanzaron el reto de regalar $500 pesos a la persona que logré comerse 70 tacos en menos de 8 minutos.

La grabación con 2 minutos y 49 segundos se ve al influencer devorando la orden de tacos una por una, hasta lograr terminar los 70 tacos en tan solo 7 minutos con 19 segundos.

“¡Listo! Pues fue un reto sencillo porque son unos tacos muy pequeños y la carne no es así como de los que te hostiguen demasiado. Puedo decir que el que fue mi favorito fueron los de suadero”.

¡Los dueños no cumplen con el premio!

Uno de los taqueros que se encontraba despachando le dijo que el reto no era válido. (TikTok @david_maravilla1)

Sin embargo, al mostrarle al taquero que se encontraba despachando a los demás clientes, éste no le creyó que se haya terminado los tacos en menos de 8 minutos.

“Ajale, ¿crees acabar todo en el momento? Son 70″.

El chico, un poco confundido, le explicó al señor que sí cumplió con el reto e incluso grabó en todo momento cómo fue devorando cada taco hasta llegar a comerse los 70, lo cual, el taquero no le creyó.

Posteriormente, en otra toma, ya alejado del puesto, el tiktoker explicó que habló con la dueña del establecimiento llamada Karina, quien no aceptó ver el video de la evidencia y lo corrió del lugar sin darle su premio de 500 pesos, debido a que el establecimiento tenía que grabar cuando él se los estuviera comiendo.

“Se lo quise enseñar a su esposa, Kari, pero aquí fue ella quien se puso muy pesada y dijo: ‘No, no lo quiero ver’ (...) Nos dijeron que este reto no era válido porque no les dijimos que transmitieran el video en su cuenta de Facebook (...) honestamente eso nos pareció injusto, tanto para a mí, como para mi amigo”.

El video no tardó en hacerse viral hasta generar más de 6.5 millones de reproducciones, en el que usuarios de las redes sociales hicieron un llamado a exigir a Tacos Karina cumplir con el premio del reto viral, incluso algunos exhibieron que los tacos eran de perro.

El influencer acudió a taquería 'Tacos Karina' en Santa Martha Acatitla para cumplir el reto de comerse 70 tacos en menos de 20 minutos, pero el establecimiento no le dio su premio. Crédito: TikTok @david_maravilla1

“Vaya vaya tacos Karina que chafas con sus retos. bueno ale fueron 70 tacos y un refresco te cobro; Adiós clientela, que mala onda con estos señores y la señora karina pues ya no le gustó regalar 70 tacos y $500; que llamen a profeco; ches mendigos, que se me hace que los tacos son de perro, hay que traer a la profeco; Si el no te cumplió... tú tampoco hubieras pagado, y que le haga como quiera. Deberías poner el nombre y la ubicación del lugar; cancelen ese puesto , ya no vayan a comer Alli Banda!”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en la publicación.