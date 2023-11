La vez que ‘Vicentillo’ se iba reunir con agentes de la DEA y fue capturado autoridades mexicanas

La vez que 'Vicentillo' se reunió con la DEA (Infobae)

En marzo del 2009, el hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambado decidió viajar a Ciudad de México para reunirse con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) con el fin de dar información sobre sus grupos rivales a cambio de ser absuelto de sus cargos.

Te puede interesar: Éste es el narcocorrido por encargo de ‘El Mayo’ Zambada tras la captura de su hijo ‘el niño Vicente’

Vicente Zambada Nieblas, unos días antes de su detención fue citado en las instalaciones de un conocido hotel ubicado frente al Ángel de la Independencia, donde se reuniría con las autoridades del vecino país para convertirse en testigo protegido.

“Vicente había dicho que ya estaba cansado de la vida en la que estaba, de estar evitando ser asesinado por rivales de su padre, Vicente decía que sería feliz si estuviera pasando información a los Estados Unidos a cambio del mismo trato que yo había recibido”, se lee en el libro ‘El Traidor’.

Te puede interesar: Estos son los nombres falsos que usaba ‘El Mayo’ Zambada para hacerse pasar por empresario o ganadero

Al final no pudo lograr su cometido debido a que la persona con la que planeaba dialogar no fue. Alguien filtró información de dicha reunión y diversos medios la dieron a conocer, lo cual molestaría al funcionario por lo que ya no se vio con él en el hotel, sino en la cárcel y Estados Unidos tras su extradición.

Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, fue extraditado a los Estados Unidos FOTO: PGR/CUARTOSCURO.COM

“El día martes 16 de marzo, después de que cenamos, Loya me mandó un mensaje que vaya al hotel Sheraton, frente al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, a un costado de la embajada de Estados Unidos, yo estaba en una casa que tenía rentada en la colonia Pedregal”, relató Zambada Nieblas en su diario.

Te puede interesar: ‘La Señora’, el operador de ‘El Mayo’ que fue clave en la expansión del Cártel de Sinaloa en Centroamérica

Ni sus escoltas sabían las intensiones de Vicente Zambada debido a que se temía que los empleados de ‘El Mayo’ lo traicionaran ante una posible de captura.

‘El Niño’ Zambada había tomado de ejemplo a Humberto Loya Castro que fue operador de su compadre Joaquín Archivaldo y fue liberado de varios crímenes en Estados Unidos por delatar a grupos criminales, por lo que buscaba liberarse de esa vida al colaborar.

Solo ‘El Mayo’ y ‘El Chapo’ eran los únicos que sabían lo que haría Vicente, debido a que temían que los otros operadores supieran que el hijo del jefe era un “soplón” y que quisieran tomar represalias en su contra o bien desatarse una guerra interna.

'Vicentillo' arrestado en Estados Unidos (Infobae)

Detención de ‘Vicentillo’

Tras no concretarse la reunión con un elemento de la DEA, Vicente se regresó a su domicilio, donde en la madrugada fue aprehendido por las autoridades mexicana, mismos que rompieron los vidrios de la casa que rentaba en el Pedregal y se lo llevaron de forma violenta a pesar de no poner resistencia.

A pesar de los malos tratos y torturas de los agentes mexicanos, el hijo de ‘El MZ’ no desistió de su encomienda en delatar a narcotraficantes, por lo que desde el penal de Altiplano sostuvo reuniones con autoridades estadounidenses.

Vicente argumentó que previo a ser presentado ante la prensa el 19 de marzo de 2009, había sido golpeado en los interrogatorios, además de haber sido amarrado de pies y manos, además de cubrirle los ojos.