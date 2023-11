Cómo retrasar un pago con la tarjeta de crédito

Control del presupuesto: Asegúrate de llevar un seguimiento detallado de tus gastos y del saldo de la tarjeta para evitar acumular deudas que no puedas pagar al final del mes o periodo de gracia.

Saca productos a meses sin intereses: Podrás comprar diversos productos sin un cobro extra, pero cuida que la suma de tus deudas sin intereses no rebase tu capacidad de pago, ya que si te atrasas, no pagas y no das el mínimo, terminarás pagando el doble o más, hasta que te regularices.