Adela Micha contestó a Maryfer Centeno por decir que le debe al SAT: “Habría que investigarla”

Maryfer acusó que Adela no le pagó por sus participaciones en "Se tenía que decir" (Foto: Instagram)

En medio del problema que está enfrentando por exponer sus análisis sobre el lenguaje corporal y testimonios del caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, Maryfer Centeno acusó a Adela Micha de no remunerarla por su trabajo en el programa de YouTube Se tenía que decir, donde abordaba información del medio del espectáculo junto a periodistas como Sebastián Reséndiz, Gil Barrera y Ernesto Buitrón.

Dicho programa transmitido en el canal La Saga de Adela fue cancelado desde febrero de este 2023; por su parte Centeno, grafóloga y figura pública, reveló que tras su salida del proyecto acusó falta de protección de parte de quien fuera su jefa.

Además, la especialista en lenguaje corporal expresó que no se sintió apoyada por Micha tras el conflicto que tuvo en una emisión con Niurka Marcos y por si fuera poco, mencionó supuestas deudas de Adela Micha con el SAT.

Maryfer comentó que en aquel entonces decidió no regresar al programa tras hablar con la periodista sobre lo sucedido y sentirse muy “humillada”. Y es que supuestamente la habría tratado mal, no sólo porque no la defendió públicamente, sino porque tampoco le pagó por su trabajo.

La grafóloga terminó su relación laboral con la periodista porque no la defendió tras una controversia con Niurka (Cuartoscuro)

“La forma en que se expresó de mí Adela Micha, yo creo que no es lo adecuado. Creo que definitivamente cuando veo que se expresa así de mí, de loca regreso. Yo siempre he sido muy agradecida, cada programa le escribía para darle las gracias (...) la gente hasta se enojó y le reclamó a Adela porque todos vieron lo que pasó”

La también colaboradora de Hoy explicó que los comentarios vertidos por la periodista sobre su pelea con la vedette cubana fueron en contra de la sororidad, respeto y perspectiva de género. Incluso contó que se puso en contacto con ella para aclarar la situación, pero el resultado fue mucho peor.

“Hable con ella y me sentí sumamente humillada. Definitivamente fue muy complicado para mí porque no estoy acostumbrada a que me hagan groserías (...) la forma en que me dijo que todo lo que pasaba en La Saga sólo tenía que pasar por ella y textualmente dijo que solamente ella podía tener un papel protagónico”, dijo.

La controversia se originó cuando Maryfer Centeno denunció que, a pesar de su dedicación, nunca recibió compensación económica por su trabajo. Indicó que, al principio, la experiencia fue gratificante al compartir pantalla con amigos; sin embargo, la situación se tornó difícil tras su enfrentamiento con Niurka Marcos.

El encontronazo entre Centeno y Marcos fue tachado de "actuado (Captura YouTube)

Más allá de las labores no remuneradas, Centeno insinuó que Adela Micha podría tener pendientes fiscales:

“Deja tú que no me pague a mí, creo que ni al SAT le ha pagado, una cosa así terrible. Es cierto, tenemos fuentes. Dios quiera que llegue a un arreglo, de verdad”

La especialista no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce a cuánto asciende la supuesta deuda que tendría la periodista.

La contundente respuesta de Adela Micha a Maryfer Centeno

Ante estas afirmaciones, Adela Micha respondió en su programa que Maryfer Centeno no presentó una renuncia formal, sino que simplemente dejó de asistir al programa que se transmitía los días lunes por la noche.

Micha reconoció no haber pagado a Maryfer, pero argumentó que fue la grafóloga quien se acercó a ella para pedir aparecer más en el canal La Saga, llevando a que creara su propia sección.

La periodista se mostró sorprendida por la declaración de Centeno (Cuartoscuro)

La ex periodista de Televisa aseguró haber costeado el diseño, la escenografía y el uso del foro donde se transmitía Se tenía que decir, con la expectativa de que en un futuro comenzara a “monetizar”, lo que, según ella, se materializó tras el incidente con Niurka.

Finalmente, advirtió que de persistir el desacuerdo, podría hacer públicos los mensajes intercambiados con Centeno.

“Uno: No puede tener acceso a mi información. Dos: Sabe más que yo. Tres: Habría que investigar por qué tiene acceso a esta información. Cuatro: Maryfer, sabes muy bien cómo sucedieron las cosas”.

Para finalizar Adela Micha sentenció que no volvería a hablar más de dicho tema ya que no le genera interés.