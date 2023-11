Qué puedes hacer si rentas y tus inquilinos no quieren desalojar la propiedad

Hay razones para que las personas puedan desalojar a su inquilino (Imagen ilustrativa Infobae)

Es muy común que actualmente las personas prefieran rentar algún inmueble o departamento en lugar de construir su propia vivienda, por lo que en muchas ocasiones pueden ocurrir diferentes situaciones que pueden ocasionar que la persona que pone en renta algún inmueble ya no quiera que el inquilino siga ocupando su propiedad.

Por lo anterior, es muy importante que las personas que tengan inmuebles en renta sepan qué acciones pueden realizar en caso de que por alguna razón ya no se quiera alquilar el domicilio a esa persona.

Los arrendadores, que son los dueños de la vivienda, es decir, es quien recibe una cantidad de dinero a cambio de alquilar su vivienda a un inquilino. En este caso, el inquilino es la persona que decide rentar en determinado inmueble.

Los arrendadores son las personas que rentan alguna vivienda o domicilio (Imagen ilustrativa Infobae)

Los arrendadores tienen el derecho de solicitar a sus inquilinos que desocupen el lugar que les están rentando, aunque un aspecto a considerar es que se deben respetar los derechos y el contrato que se haya estipulado al momento de pactar la renta.

¿Qué se debe hacer para sacar a un inquilino de la propiedad?

Lo primero es determinar por medio de razones válidas las razones por las que se busca que el inquilino desocupe el inmueble, ya que le deberá de notificar con antelación para que pueda prepararse para abandonar el inmueble.

En el caso de que la respuesta de parte del inquilino sea que no dejará el lugar, lo siguiente que se puede hacer es proceder con una demanda de desalojo. Pero para esto, el dueño de la casa debe de tener los documentos necesarios para poder demostrar que es el propietario del inmueble, así como las pruebas que señalan que realmente se le notificó previamente al inquilino sobre el desalojo.

Se le debe notificar al inquilino con antelación para poder desalojarlo (Imagen ilustrativa Infobae)

Es importante señalar que para que un arrendador pueda desalojar a un inquilino, es fundamental que la notificación se le haga llegar con mínimo tres meses de anticipación al término del contrato, ya que en el caso de que no se respete esta acción lo que puede suceder es que el inquilino puede responder argumentando que sus derechos no están siendo respetados.

Al momento de encontrarse en el proceso de solicitar el desalojo del inquilino es fundamental que se recopile toda la evidencia posible en caso de que la situación evolucione a un problema legal, para que de esta manera la situación no se voltee en contra del arrendador y en el caso de que se lleve a cabo algún juicio tenga los recursos para conseguir que el inquilino se vaya.

¿Por qué razones se puede solicitar el desalojo de un inquilino?

Existen algunas situaciones que pueden hacer que el inquilino pueda ser desalojado, pero como se mencionó anteriormente, solamente puede aplicar en con razones válidas.

Hay algunas razones por las que los arrendadores pueden solicitar a los inquilinos que desocupen el inmueble (Especial)

Una de las principales razones por la que se puede solicitar a un inquilino que desocupe el lugar es por la falta del pago de la renta o en caso de que constantemente se atrase, ya que de ser el caso, el arrendador podrá pedirle al inquilino que ya no viva en el inmueble por falta de pago.

Otra razón que puede llevar a que el inquilino salga del domicilio es que en caso de tener un contrato y no cumpla con las disposiciones que ahí se establezcan, se puede solicitar el desalojo al no cumplir con las disposiciones establecidas. Algunos ejemplos pueden ser que el contrato especifique que no se puede vivir con mascotas o que no se permite la realización de fiestas y que pese a ello, el inquilino lo haga.