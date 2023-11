Qué enfermedades ha tenido Anahí previo a abandonar un concierto de RBD en ambulancia

(Instagram: @anahi // @programahoy)

Anahí causó gran preocupación entre sus fans, pues durante la noche del pasado 17 de noviembre, la actriz que dio vida a Mia Colucci tuvo que abandonar el escenario durante un concierto de la gira en Soy Rebelde Tour debido a que su estado de salud no era el mejor. Es por ello que, a continuación te decimos que enfermedades o padecimientos ha atravesado la artista recientemente.

Te puede interesar: Anahí y Dulce María están enfermas en plena gira de RBD y una de ellas no sabe de qué

Los hechos sucedieron en Brasil y en redes sociales circularon algunos videos que muestran como la cantante fue acompañada por su esposo Manuel Velasco rumbo al hospital.

Qué le pasó a Anahí

Durante todo el show, la aclamada cantante tuvo problemas con su voz y se disculpó al final de la presentación por no haber podido dar su cien por ciento como de costumbre.

Te puede interesar: Ésta es la canción que Gloria Trevi le escribió a Anahí

“Ellos saben que no han sido días fáciles, estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”, puntualizó.

Manu apareció vestido con el uniforme carcaterístico de RBD. (Captura de pantalla @anahi)

Desde un día antes de estos hechos, Anahí había comentado con sus fans que tuvo síntomas de una infección, también padeció fiebre y dolor de huesos o articulaciones. No obstante, la artista señaló que no se trataba de Covid-19.

Qué enfermedades ha tenido Anahí

En los últimos años, Anahí ha tenido que enfrentarse a varios retos de salud. Fue en enero de 2021 cuando la cantante de Sálvame informó que había cotraido coronavirus durante un concierto de RBD que se transmitió vía streaming. Por suerte, logró salir bien del padecimiento.

Te puede interesar: ¿Anahí abandona gira de RBD? La cantante rompió el silencio sobre su enfermedad tras ser hospitalizada de emergencia en Brasil

“La pesadilla pasó […] Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos […] Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, dijo Anahí en su momento.

Para junio de 2022 la también actriz volvió informar que padecía nuevamente COVID y, aunque la primera vez fue asintomática, en la segunda las cosas resultaron un poco diferentes.

Las dos cantantes se encuentran en mal estado de salud Foto: Getty Images

“Hoy después de 8 días les cuento que me volvió a dar COVID. Ahora sí sentí que me atropelló un tráiler, lo peor fue estar aislada sin poder abrazar a mis bebés y a @velascom_”, apuntó y posteriormente añadió que ya se encontraba mejor.

Durante este 2023, Anahí tuvo otro padecimiento complicado, ya que el 20 de junio contó a sus seguidores que sufrió un incidente donde se lastimó un tímpano de sus oídos.

La famosa estaba preocupada, pues cada vez estaba más cerca el inicio del reencuentro de RBD. En este sentido, Anahí permaneció sin audición durante varias semanas.

“Pero debo de escuchar pronto, sé que así será. En verdad mil gracias por todos los mensajes y preguntas”, comentó.

Respecto a lo sucedido recientemente en el concierto de Brasil, hasta el momento no se sabe cuál es el estado de salud de la cantante.