Caso Andrés Roemer: comunicadora asegura tener pruebas a favor del exdiplomático acusado de violación

Docuemental relizador por Valentina Ortiz, en donde investiga el caso de abuso del intelectual mexicano Andrés Roemer. Crédito: YouTube-La entropía de Valen

Andrés Isaac Roemer Slomianski, abogado, escritor y exdiplomático mexicano, fue detenido este año en Israel, donde vivía como prófugo al contar con dos órdenes de aprehensión, tras haber sido acusado de abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres. Hay más de 60 señalamientos públicos en su contra.

Su caso es investigado por las autoridades mexicanas y continúa detenido en Israel mientras se completa el proceso de extradición, el cual sigue a pesar del conflicto bélico entre ese país y Palestina.

Recientemente, Valentina Ortiz, youtuber dedicada a hablar en su mayoría sobre la investigación de casos de abuso sexual, publicó un video en el que afirma haber conseguido pruebas a favor de Andrés Roemer, con las que supuestamente se podrían justificar dos de las acusaciones en su contra.

En su video, la comunicadora analiza las acusaciones de Itzel Schnaas, quien fue una de las primeras en rendir su declaración públicamente y con ello, visibilizar el caso, dando pie a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integrara su carpeta de investigación.

Exhibe el testimonio de la comunicadora Monserrat Ortiz, quien inicialmente publicó su testimonio a través de la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), denunciando que fue víctima de acoso sexual por parte de Andrés Roemer en el 2017, cuando el exdiplomático la citó en su casa y le realizó tocamientos.

Andrés Roemer está detenido en Israel a la espera de ser extraditado. (Foto: Cuartoscuro)

En entrevista con Infobae México, la youtuber narró que comenzó a investigar las denuncias en contra de Andrés Roemer luego de que realizó un video sobre el actor argentin Juan Dhartés, quien fue acusado de abusar sexualmente de su excolega Thelma Fardín y resultó absuelto, por lo que sus seguidores mexicanos le mencionaron el caso del exdiplomático.

“Comencé investigado el tema como cualquiera de los casos que trato en mi canal, llevo haciendo esto siete años, cuando mis seguidores mexicanos me dijeron que en México había un caso muy similar al de Juan Dhartés es que me puse en campaña para investigar este caso y ver qué tantas pruebas había tanto en su favor como en su contra.

“Siendo que partía de 61 acusaciones, yo al principio di por hecho de que fuera una denuncia verdadera, que de verdad existen 61 víctimas de Andrés Roemer y que Andrés Roemer sería un depredador sexual”, dijo.

Mencionó que de acuerdo con su investigación, las denuncias en contra de Roemer consisten en 61 publicaciones en X, antes Twitter, realizadas en su mayoría por usuarias anónimas; sin embargo, indicó que las que sí tienen “nombre y apellido” considera que no constituyen un delito.

“Sin embargo cuando me pongo a ver de qué se tratan esas 61 denuncias veo que no son denuncias, eso me parece que es un dato bastante importante a resaltar, son 61 tuits, que provienen de una cuenta sin ningún tipo de responsable conocido, que son tuits sin firma ni apellido, la mayoría son acusaciones anónimas y aquellas que tienen nombre y apellido describen conductas que no se podrían ser constitutivas de delito como tocar un hombro u olvidar el nombre de una persona”, mencionó.

Youtuber analiza la presunta evidencia a favor de Andrés Roemer

Comentó que según la evidencia que halló “al buscar a la inversa”, Andrés Roemer estaba en Dallas, Texas, y no en su casa, el día que presuntamente abusó de Monserrat Ortiz, ya que cuenta con los boletos de avión, un informe médico que se hizo en Estados Unidos y los sellos del pasaporte.

“Nos encontramos con cosas como que la acusación tiene lugar cuando Andrés Roemer estaba afuera del país y yo toda mi credibilidad y todo mi trabajo es que haga un análisis riguroso de las causas y es por eso que no me quedé simplemente con la declaración de Andrés Roemer de que estaba fuera del país, sino que tuve que encontrar la evidencia que lo respaldara y en este contexto es que yo luego a ver que por un lado existen los pasajes de avión para la fecha en los que supuestamente tienen lugar los hechos, a Dallas, Texas, tengo las reservas de avión, tengo el informe medico que se realizó en Dallas, cuando Andrés Roemer fue a una consulta médica con su hijo e incluso tengo los sellos del pasaporte.

“Tengo un documento de que la Fiscalía tiene conocimiento de este viaje, me llama la atención cómo nadie habló públicamente o prácticamente nadie habló de esta evidencia respecto a una acusación tan grave, es también llamativo como pareciera que se invisibiliza algo tan importante como es si el acusado estaba en el país o no en el momento de los hechos”, agregó.

Valentina Ortíz exhibió en su canal de YouTube supuestas pruebas a favor de Roemer.| YouTube La entropía de Valen

Resaltó que otra de las inconsistencias que encontró en su análisis, es que una de las acusaciones con carpeta de investigación en la Fiscalía General capitalina tiene lugar cuando el exdiplomático asistió a un programa del canal Proyecto 40.

“Y luego de otra acusación donde los hechos tienen lugar cuando Andrés Roemer estaba en un programa en vivo en el canal Proyecto 40, y esto me parece importante porque estamos hablando de las acusaciones que están judicializadas, de las que más peso tienen, más peso tendrían que son aquellos con los que la fiscalía ha logrado conformar una carpeta, nos encontramos con inconsistencia tan grave como que el acusado no estaba en el lugar de los hechos”, platicó.

¿Cómo obtuvo las pruebas?

Ante la pregunta expresa de cómo pudo obtener la información, Valentina Ortiz respondió que por privacidad no revelaría que instituciones ni quiénes fueron sus fuentes; no obstante, puntualizó que son documentos a los que cualquiera podría llegar a tener acceso.

“Acudí a instituciones y acudí a testigos, tengo los nombres completos de aquellos testigos que pueden confirmar que Andrés Roemer estaba en vivo en un programa de televisión porque estaba en vivo junto con él”, argumentó.

No obstante, hizo un llamado a que cualquier persona que “crea tener evidencias de la culpabilidad de Andrés Roemer” se las haga llegar “si es que la tiene”, ya que ella no ha “sido capaz de encontrar nada más que meros relatos”.

“Y sin embargo, cuando me pongo a buscar a la inversa todo lo que encuentro son pruebas que se pueden respaldar con documentos , que se pueden resp a ldar con testigos, entonces creo que cuando uno evalúa las dos caras de la moneda y se dan cuenta de que de un lado solo hay relatos y del otro hay evidencias constatables la información está muy clara”, estimó.

Resaltó que otra de las causas por las que analiza este tipo de casos y busca evidencia es que cuando se dio a conocer el caso de una violación grupal en Palermo, Italia, ella condenó los hechos, pero al también hacer una investigación halló supuestas pruebas que los absolvían y se retractó de sus dichos en contra.

¿Presentaría su evidencia a las autoridades o abogados de Roemer?

Valentina indicó que al menos hasta el momento no ha tenido contacto con los abogados del exdiplomático, pro considera que toda la información que ella ha recabado podrían obtenerla ellos fácilmente.

“Evidentemente no tengo contacto con los abogados de Andrés pero yo me imagino que toda la información y toda la evidencia que tengo en mis manos podría estar fácilmente al alcance de sus abogados así que espero que sin necesidad de mi intervención estas pruebas lleguen a la justicia”, dijo.

Reiteró que el objetivo de su video “es poder cambiar la perspectiva pública de este caso”,señalando que ella no es abogada ni ninguna autoridad”

“Pero si busco lograr que en lo largo y en lo ancho de la sociedad se pueda crear una conciencia de rigurosidad que se pueda crear una consciencia de comprobar los hechos que oímos y no dejarnos llevar por discursos emocionales”, concluyó.