Conejo Pérez habría quedado fuera de Cruz Azul; esto sabemos

La directiva de La Noria decidió terminar con la gestión del exportero y figura de la Máquina, será cuestión de días para que se dé el anuncio oficial (Foto: Cuartoscuro)

Óscar Pérez Rojas —mejor conocido como el Conejo Pérez— habría quedado fuera de Cruz Azul y dejaría vacante su cargo como director deportivo del equipo. Luego de que la tarde del miércoles 15 de noviembre los directivos de La Noria sostuvieron una larga charla con el Conejo, le habrían hecho saber que su proyecto ya no seguirá para 2024.

Tras el rotundo fracaso del equipo al no clasificar a la liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX, la directiva encabezada por Víctor Velázquez citó al exportero, quien hasta ese momento no conocía los movimientos que tenía pensado el club, así que no tenía su destino definido para 2024.

La charla se alargó hasta por tres horas, en la que los directivos del club notificaron al Conejo que ya no estaría dentro del equipo en el que forjó su carrera como futbolista y directivo. Una vez que Óscar Pérez salió de las instalaciones de La Noria no se detuvo a charlar con la prensa, con un semblante serio fue como abandonó la sede de la Máquina.

Cruz Azul quedó en el lugar 16 de la tabla del Apertura 2023 de la Liga MX (Mexsport)

A pesar de que el anuncio aún no es oficial, diversos reportes apuntan a que ya no estará para el Clausura 2024 y que será en cuestión de días para que compartan la noticia con los fans y la prensa. Pero, no sería la única baja, pues Joaquín Moreno, director técnico, también se iría.

Según expresó ESPN, el lunes podría darse el anuncio oficial, pero si el tema escala entre las publicaciones en redes, podría adelantarse antes de que termine la semana.

Cómo fue la gestión del Conejo Pérez

Los de la Máquina Cementera acabaron el torneo en la posición 16 de la tabla con escasos 17 puntos. El proyecto del Conejo Pérez con Cruz Azul solo duró seis meses, inició en febrero de 2023 cuando fue nombrado de manera formal como director deportivo del club.

Conejo Pérez terminará de desvincularse de Cruz Azul con su despido en tras acabar el Apertura 2023 (Foto: Twitter)

A lo largo del Apertura 2023 de la Liga MX, su gestión generó una serie de expectativas entre la afición, pues concretó el fichaje de Ricardo Tuca Ferretti y de Guillermo Vázquez para dirigir al equipo. También en su era terminó la carrera del emblemático portero José de Jesús Corona con la Máquina. Otros jugadores que dejaron el equipo fueron Julio César Cata Domínguez y Rafael Baca.

La llegada del Tuca Ferretti a la escuadra cementera causó una buena impresión entre los aficionados, pues el currículum de Ferretti daba buena confianza para empezar el campeonato; sin embargo, no fue así, ya que conforme inició el torneo y jugaron a la par la Leagues Cup, el equipo mostró un pésimo rendimiento.

En consecuencia, Cruz Azul terminó eliminado de la Leagues Cup en fase de grupos.

¿Quién reemplazará al Conejo Pérez?

Aunque aún no hay candidatos oficiales definidos para tomar las riendas del club celeste, un nombre ya suena fuerte para suplir el lugar que dejaría vacante el Conejo, se trataría de Iván Alonso.

El uruguayo estaría cerca de Cruz Azul y se convertiría en director deportivo para reemplazar a Óscar Pérez

El perfil de Iván Alonso ha rondado a los cementeros, pues sería el candidato principal para suplir al Conejo y así iniciar una nueva etapa deportiva para 2024 con Cruz Azul.

El periodista Fernando Esquivel se encargó de filtrar los ajustes que haría el conjunto de la Máquina para el Clausura 2024, además el argentino César Luis Merlo también confirmó la noticia de la llegada de Iván Alonso. Aunque el nombre del exdelantero no es muy popular en México, ya tuvo una primera experiencia en la dirección deportiva, así que conoce cómo es la Liga MX.

El uruguayo ya fue director deportivo en diciembre de 2021 para reemplazar a Marco Garcés en Pachuca. Tomó el cargo del equipo de cara al Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, trabajó con el proyecto de Guillermo Almada y fueron subcampeones al perder la final con Atlas.

Pero, previo al inicio del Apertura 2022, la directiva de los Tuzos informó que terminaba su relación laboral con Iván Alonso, se filtró que fue por “faltas al reglamento” extra cancha.