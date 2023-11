Tiktoker se vuelve viral al encontrar vestido de Alexander McQueen en la ropa de paca; esto es lo que pagó | VIDEO

Tan sólo $80 pesos mexicanos pagó por dicho artículo de lujo. (TikTok @Yanelicabreraa)

La ropa de paca se ha convertido en tendencia en redes sociales en los últimos años para los mexicanos, pues las personas que han acudido a los diferentes tianguis en la Ciudad de México y Estado de México, han logrado encontrar gran variedad de accesorios, calzado, bolsas, y prendas de primer nivel a un bajo costo.

Te puede interesar: ¿Por qué se regalan flores violetas el 9 de noviembre? Éste es el origen de la tradición de TikTok

Yaneli Cabrera Arreola, una de las influencers mexicanas que destaca por su contenido en TikTok al presumir toda la marca que ha encontrado en las montadas de prendas que suelen estar en la ropa de paca.

Muestra de ello, fue en su reciente video de TikTok @yanelicabrerra al acudir a un tianguis y encontrar un hermoso vestido de la marca Alexander McQueen en tan solo $80 pesos.

El vestido está por debajo de una gran montaña de ropa. (TikTok @Yanelicabreraa)

En el video, la influencer aparece en el tianguis buscando en toda la montaña de ropa, hasta que de repente logró encontrar el gran tesoro, un vestido en tonos rosados de la marca Alexander McQueen, el cual tras darle una buena lavada y una planchada lo modeló luciendo en él en todo su esplendor.

¿Cuánto cuesta realmente?

Cabe destacar que este tipo de vestidos en las tiendas de prestigio y departamentales, oscila entre los 30 mil y 40 mil pesos, tan solo los más sencillos, mientras que las prendas de lujo alcanzan los 70 mil y hasta 100 mil pesos.

La creadora de contenidos mostró la etiqueta para los usuarios creyarán que era original el vestido. (TikTok @Yanelicabreraa)

“Y aunque no sea de Alexander McQueen el vestido es hermoso; parece de una colección Alexander mcqueen de los 90s; yo no sé de marcas, pero ese vestido está precioso; Viéndolo de frente me recuerda muchísimo al vestido verde menta de Rachel Green; no me importa que digan de la ropa de paca ,te juro jajaja siempre voy a seguir sacando mi ropa de ahí, ya intenté comprar en tiendas y nop jajaja; está precioso, pero la pared de atrás no lo hace justicia no se luce bien el color; las pacas que hay allá en México son mejores que de las que llega a Ecuador y la ropa buena que llega es carisimaaa”, fueron algunos de los comentarios de usuarias alabando el vestido de la influencer.

En el video se puede apreciar a la usuaria presumir la etiqueta del hermoso vestido y decir el precio que pagó por el. Crédito: TikTok Yaneli Cabrera

Dicho material audiovisual alcanzó más de 1.2 millones de reproducciones y casi cerca de mil comentarios, además de 140 mil “me gusta”.