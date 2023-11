Cuáles son las señales de que estás con una persona narcisista

Las personalidad narcisistas suelen ser causadas por abandono o sobreprotección en la niñez iStock

El trastorno narcisista de la personalidad es un desorden mental que ha existido desde mucho tiempo atrás; sin embargo, debido al estigma en torno a las enfermedades mentales, no existía mucha información al respecto y no era muy conocido. En la actualidad muchas mujeres pueden haber estado en relaciones con hombres que tienen este padecimiento sin saberlo.

Gracias a la apertura a hablar más de estos temas, y a la lucha que existe para erradicar la violencia a la mujer, cada vez se sabe más de este tema y ahora es posible estar más alerta en caso de toparnos con alguien que padezca este mal.

Y es que así como otros trastornos predominan en las mujeres, el trastorno narcisista de la personalidad suele ser más común en los hombres y, por desgracia, es una enfermedad que puede afectar gravemente sus relaciones personales y a quienes los rodean, sobre todo a sus parejas sentimentales.

Es por esto que, en entrevista con INFOBAE, la psicóloga Yesika Tosxqui, especialista en violencia de genero, nos dice cuáles son algunas señales que te pueden indicar que estás con una persona narcisista.

Siente que lo merece todo

Por supuesto, el síntoma más evidente de que estás con una persona narcisista es que siente merece todo y que todo lo hace bien. Tiene la percepción que los demás deben darle y que si algo sale mal es culpa de los otros.

También, si cometen algún error, suelen culpar al exterior. “Para ellos todos los demás tienen la culpa de lo que sale mal y ellos nunca se equivocan”. También te exigirán mucho en la relación porque sienten que debes dárselos.

El narcisista siempre pensará que el merece que le todo sin dar nada a cambio iStock

Minimiza tus logros

Las personas narcisistas siempre buscarán hacer menos tus logros debido a que no soportarán que hagas algo mejor que ellos. Por otro lado, también lo harán para intentar disminuir tu autoestima y con ello lograr que necesites sus elogios o su aprobación.

Si alguien te hace un comentario positivo y él se molesta podría ser una mala señal. Si realizas una actividad y el busca superarte siempre, tampoco es algo positivo. Para disfrazarlo al principio podría felicitarte en tus logros pero siempre haciendo comentarios de que podrías mejorar y que el te dirá como.

Él o ella siempre buscarán ser mejor que tú y que los demás iStock

Es competitivo

Si al inició de la relación se mostraba como el más atento, te daba regalos y te alagaba quizá no es porque era el hombre de ensueño y príncipe azul sino porque estas personas son sumamente competitivas y pudo haberte visto como un reto, sobre todo si solías tener la etiqueta de ser una “chica difícil”.

Los narcisistas aman esforzarse para conquistar a alguien pero para demostrar que son capaces y al inicio, darte cosas que te causen felicidad no es porque tu felicidad les importe sino porque les eleva el ego saber que ellos la provocaron.

Muestra demasiado amor en corto tiempo

De acuerdo con la especialista, el que las mujeres una idea del amor romántico, en el que es posible que te amen a primera vista, puede hacerte terminar con una persona narcisista pues ellos suelen expresar amor en un muy corto periodo de tiempo.

“El narcisista a la semana ya te puede estar diciendo que te ama, que se quiere casar contigo, que se imagina teniendo hijos contigo o que quiere que conozcas a su familia”, comenta.

Expresar amor en corto tiempo en realidad no es una buena señal iStock

Corta la comunicación

Las personas narcisistas pueden tener la tendencia a cortar la comunicación cuando algo no le parece, te dejan de hablar o no responden a tus mensajes y cuándo preguntas qué pasa no explican por qué el silencio te hacen sentir que tu deberías saber la razón de su enojo.

Tienen comportamientos infantiles como aplicar la ley del hielo iStock

Habla mal de tu familia o amigos

Este acto tiene una función muy específica que es aislarte de tu círculo de apoyo. Una pareja narcisista comenzará a decir que tus amigas le tiran mala onda, que no lo quieren, que tu familia te trata mal o cosas similares pero con la intención de que cada vez dependas más de él.

Los narcisistas siempre buscarán que dependas de ellos iStock

Si bien como mencionamos antes, las personas narcisistas suelen ser en su mayoría hombres siempre existe la posibilidad de que una mujer también lo sea por lo que estas señales pueden aplicar a cualquier persona y en cualquier relación.

Te recomendamos estar atento si vas a iniciar una relación o si sientes ubicas alguna de estas señales en tu relación actual.