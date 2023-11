José Manuel Figueroa procedió legalmente contra Alicia Machado tras acusaciones de violencia

José Manuel Figueroa dejó entrever que inició una demanda en contra de Alicia Machado, esto debido a que ella lo acusó de violentarla (Instagram/@josemanfigueroa)

Hace unas semanas, durante el reality Secretos de las Indomables, Alicia Machado reveló que José Manuel Figueroa la habría agredido físicamente cuando eran novios, años atrás. Él negó las acusaciones en ese momento y dijo que esperaba que esta situación llegara hasta las autoridades para que fuera investigada por las autoridades.

Durante los últimos días aparentemente esta situación ya se había atenuado; sin embargo, este 10 de noviembre el hijo de Joan Sebastian confirmó en una conferencia de prensa que sí procedió legalmente en contra de la exMiss Universo.

Señaló que ahora lo que importa es lo que cada uno vaya a presentar como pruebas, pues sus declaraciones ya han sido públicas y se sabe lo que ambas partes defienden como la verdadera versión de su romance.

“Se está moviendo lo que se tiene que hacer legalmente, sus declaraciones está hechas y derechas, entonces yo creo que lo más importante es presentar sus pruebas, ¿no?”

José Manuel señaló que por culpa de las acusaciones de Machado él y las personas que trabajan con él resultaron afectados (Instagram/machadooficial)

El cantante también cuestionó el porqué Alicia no lo denunció primero y después habló del caso en el reality, es decir, dijo que lo que sostiene la reina de belleza era mentira y sólo habría usado el tema para dar de qué hablar.

“Yo creo que más importante que hacerse promoción en un reality, que pasaron 17 años que me negó completamente y sólo salió para denunciarme, (no lo hizo) frente a las leyes como debe ser, no ante los medios de comunicación”, acusó José Manuel, captado por el programa Hoy Día.

Alicia Machado ya respondió a la posible demanda de José Manuel Figueroa

Machado en varias ocasiones ha dicho que sostiene su versión de cómo José Manuel presuntamente la golpeó y la mantendrá siempre (Instagram/@machadooficial)

Este mismo 10 de noviembre, Alicia Machado contestó a los cuestionamientos y declaraciones de su exnovio, aseguró que en su momento no habló públicamente sobre este tema porque se sintió desprotegida en México estando sola a sus 27 años, y lamentó que aún no se confíe en la palabra de la víctima, como sería su caso. “Me da mucha pena que aún se pueda poner en tela de juicio un secreto”, mencionó.

Agregó que todo esto está sucediendo en México, un país que es considerado uno de los primeros en violencia contra la mujer y feminicidios.

“Falta mucho, México es un país que desafortunadamente lidera las listas de los primeros países en el mundo con más feminicidios y violencia en contra de la mujer. Yo voy a ser una representante de la mujer, así las mujeres no quieran que yo las represente, qué pena, pero es una condición personal”, expresó la modelo en el programa La Mesa Caliente.