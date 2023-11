Cuáles son las alcaldías de CDMX y los municipios de Edomex que se quedarán sin agua este mes

Los bajos niveles del Sistema Cutzamala afectarán a la población de la CDMX y del Edomex. (Foto: Cuartooscuro)

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México realizaron una conferencia en conjunto debido al problema que se presenta en el Sistema Cutzamala, lo que ocasionará una reducción en el suministro que afectará a las alcaldías y municipios de las entidades.

En la conferencia de prensa, en la que estuvo presente el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, así como integrantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), se dieron a conocer las medidas que se implementarán ante la sequía que se vive en el Valle de México.

El mandatario de la capital del país recalcó que este es un problema que se ha presentado desde 2019, ocasionando que el nivel de las presas se encuentre en un nivel crítico, algo que ha preocupado a las autoridades responsables del principal sistema de abastecimiento.

Reducirán el suministro a la CDMX y el Edomex

Ante el problema que vive el Sistema Cutzamala, se acordó que el suministro que llega a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tendrá una reducción de 3 metros cúbicos por segundo, por lo que pasará de 12.2 metros cúbicos a 9.2 metros cúbicos por segundo.

Esta determinación afectará a 12 alcaldías de la CDMX y 16 municipios del Edomex, que se quedarán sin agua, en mayor o menor medida, debido a la disminución de horas de servicio con buena presión. Algo que empezará a suceder desde las primeras horas del sábado 11 de noviembre, de acuerdo con lo compartido por el coordinador general del Sacmex, Rafael Carmona Paredes.

Las 12 alcaldías que sufrirán por la reducción son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza.

Las demarcaciones de Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco no se verán afectadas debido a que su abastecimiento se da desde pozos que no se encuentra en el Sistema Lerma y no reciben agua del Sistema Cutzamala.

En cuanto a los municipios mexiquenses que también serán afectados se encuentran Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Temoaya, información que fue comunicada por el vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Edomex, Armando Alonso Beltrán.

La reducción del abastecimiento empezará desde las primeras horas del sábado 11 de noviembre. (Conagua/Facebook)

Plan de ahorro ante la sequía

Martí Batres instó a la población a generar una dinámica de ahorro de agua en hogares, empresas y comercios que reciben agua del Cutzamala, esto debido a la sequía que se vive en el Valle de México.

Se hizo énfasis en el hecho de atender el problema de tomas clandestinas que se presentan en el sistema de abastecimiento, de las cuales se han podido localizar alrededor de 500 en diferentes tramos. Además se señaló que las pérdidas de agua por fugas es de un aproximado de entre 32 y 34%.

La directora del Organismo de Cuenta de Agua del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho comunicó que el nivel de almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala es de 311 millones de metros cúbicos, hasta el 9 de noviembre, siendo el más bajo registrado históricamente.

Esto en comparación con el mismo periodo de 2022, en el que el nivel de almacenamiento se encontraba en 497 millones de metros cúbicos, con un abastecimiento de 13.0 metros cúbicos por segundo, lo que permitía un volumen disponible para 9.11 meses.

Recordando que desde el pasado 17 de octubre se redujo el caudal entregado a 12.2 metros cúbicos por segundo, lo que permitiría un volumen disponible para 4.36 meses.