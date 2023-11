¿Christian Nodal fue infiel a Cazzu con una fan? Mujer narra su amorío con misterioso cantante mexicano

Christian Nodal fue señalado por internautas. (Instagram: @nodal)

Christian Nodal está envuelto en controversia una vez más por temas relacionados con su vida privada. En esta ocasión, el intérprete de regional mexicano se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales porque varios internautas aseguran que es el misterioso protagonista de una historia de infidelidad que expuso una mujer en su cuenta de TikTok.

Te puede interesar: Belinda anuncia nueva música “con dedicatoria”; Nodal, Lupillo y más en problemas, aseguran fans

La supuesta tercera persona en discordia se llama Ivette Saldivar. De acuerdo con su testimonio, fue a mediados de octubre cuando habría tenido un supuesto encuentro ‘romántico’ con un famoso cantante mexicano en un centro nocturno de su ciudad natal.

“Esta es una historia de amor de una semana (...) En ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante. Yo ya lo había visto, le eché el ojillo porque está de buen ver. De repente voy al baño y en una de esas que nos cruzamos y no quedamos así como de ‘Te vi, me viste’ (en referencia a Primera cita de Carin León)”, comenzó.

La tiktoker narró su fugaz amorío con un artista casado y recién convertido en padre Crédito: (TikTok: @ivette.saldivar)

Ivette Saldivar contó que su encuentro con el famoso cantante mexicano fue ‘como de película’ y sus ojos habrían hecho todo el trabajo.

Te puede interesar: El terrorífico disfraz de Belinda inspirado en el ‘Diablo’

“Yo ya sabía cómo se llama este artista, pero la neta me hice pendej* (...) se me quedó viendo y me dijo: ‘Qué chulos ojos tienes Ivette’‚ pero como ya saben que los hombres son muy mentirosos y más los músicos, pues que me dice: ‘No quieres mejor ir al after’ y yo respondí que sí”, continuó.

En ese momento ambos habrían entrado a un área exclusiva del centro nocturno, donde convivieron por un rato hasta que Ivette decidió que ya era momento de regresar a su casa: “Nosotros salimos del lugar y la gente pues pidiéndole fotos. Nunca se me ocurrió pedirle foto porque la neta me da vergüenza decirle: ‘Oye, nos podemos tomar una foto’”.

Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de una niña en septiembre de este 2023. (Instagram: @sientesequienpueda)

Tras lo sucedido, el cantante llevó a Ivette hasta la puerta de su casa no sin antes pedirle un número telefónico para poder mantenerse en contacto con ella y, antes de partir con rumbo desconocido, se dieron un beso de piquito.

“Mi vecino lo vio y se quedó así como de ‘wey, este artista está viniendo aquí’”.

La situación no paró ahí, pues pese a todo pronóstico, el cantante sí intentó comunicarse con Ivette en días posteriores:

Te puede interesar: “Es irrelevante”: Carin León explica por qué no quiere grabar un dueto con Christian Nodal

“Les juro que dije, este wey ya no me va a hablar nunca, o sea, no es que yo me sienta menos pero por qué se fijaría en mí si él ha de tener un chingo de morras porque es alguien muy, muy famoso. Al otro día me marcó, yo pensé que no me iba a hablar ni me iba a mandar mensajes, pero me ha estado mandando mensajes y la neta no le hago caso”, contó.

El cantante no se ha pronunciado al respecto. (Instagram: @cazzu)

Ivette asegura que solo le respondió una vez, pero después prefirió no hacerlo porque no quería destruir una familia. Y es que el cantante en cuestión tiene pareja y acaba de convertirse en padre.

“Es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él. Aparte, el vato es casado y la esposa o novia acaba de ser mamá. Los hombres son bien cabrones a veces y yo no quiero ser funada por la sociedad por andar destruyendo matrimonios, separando familias”, dijo.

Tras la negativa, el cantante la bloqueó a Ivette.

El nombre de Carlos Rivera también resaltó en los comentarios. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Por qué aseguran que el misterioso cantante es Christian Nodal?

La historia se viralizó en redes sociales y pronto varios usuarios comenzaron a relacionar las pistas con cantantes mexicanos para encontrar al ‘infiel’. Según Ivette, el hombre en cuestión es un famoso cantante que acaba de convertirse en padre, por esa razón, el primero en ser señalado fue el intérprete de Botella tras botella.

Y es que Nodal se convirtió en padre por primera vez a mediados de septiembre de este 2023, pero no es el único, también Carlos Rivera recibió a su hijo León en agosto.