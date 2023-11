Dónde estaba la casa del Mayo Zambada en la CDMX y cuál podría ser su precio

En un día sin tanta contaminación y parado en las escalinatas del Ángel de la Independencia se puede apreciar el Castillo de Chapultepec, imponente en la cima del Cerro del Chapulín y rodeado por una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México; lugar de oficinas, de parques y de residencias valuadas en millones de dólares; también lugar donde estaba la casa de Ismael El Mayo Zambada en la CDMX.

Te puede interesar: Paneles solares y aparatos de comunicación: así son los campamentos usados por el narco en Caborca, Sonora

En el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada -hermano del Mayo- confesó que tras la fuga del líder del Cártel de Sinaloa del penal de Puente Grande, Jalisco, él y Arturo Guzmán Loera lo escondieron en una casa en Lomas de Reforma, CDMX.

“A la casa de mi hermano Mayo (Zambada)” respondió “El Rey” en la Corte Federal del distrito este de Nueva York cuando le preguntaron a dónde habían trasladado al Chapo Guzmán después de su primera fuga de prisión.

Te puede interesar: Los Durangos y Los Pelones, los otros grupos criminales señalados por la emboscada a militares y policías en Sonora

“En dónde se ubica la casa?, cuestionó la experta en juicios orales; “En la Ciudad de México, en Reforma Lomas”, contestó el hermano del Mayo Zambada.

Mayo y el Chapo (Foto: Steve Allen)

De la casa del Mayo Zambada en la CDMX a Los Pinos

Sólo 6.2 kilómetros separan Lomas de Reforma del Complejo Cultural Los Pinos, el lugar que en enero de 2001 servía como Residencia Oficial del entonces presidente Vicente Fox Quesada, un trayecto que podría realizarse en menos de 20 minutos si se sigue la ruta de Paseo de la Reforma, Boulevard de los Virreyes y Fernando Alencastre, hasta ver aparecer la Calzada Chivatito y el Bosque de Chapultepec coronado con el Castillo.

Te puede interesar: Bebé de un año murió por fentanilo en Hospital Pediátrico de Sinaloa

Hasta ese lugar cercano a Los Pinos trasladaron en un trayecto que duró cerca de dos horas y cuarenta y cinco minutos al Chapo Guzmán desde una zona desértica de San Juan del Río, Querétaro.

Ya una vez en la CDMX una motocicleta y una patrulla, ambas de la policía capitalina, ambas al servicio del Cártel de Sinaloa, los escoltaron hasta Lomas de Reforma, a la casa del Mayo Zambada, donde los dos líderes del también llamado Cártel del Pacífico -felices según el relato de “El Rey”- se pusieron a hacer planes para comenzar a “trabajar” (traficar cocaína desde Colombia).

'El Rey' fue sorprendido en la colonia Lindavista por agentes federales en octubre de 2008. (X/@moss_rub/@keegan_hamilton)

Bajo millones de dólares vivía el Mayo Zambada

Algunas propiedades en Lomas de Reforma de la CDMX están valuadas desde 1.3 hasta 3.1 millones de dólares, equivalentes a 54 millones de pesos.

La gran mayoría de las ofertas del mercado actual cuenta con seguridad privada, están ubicadas en cerradas, con amplios espacios, al menos tres niveles y van desde los 400 hasta los 900 metros de construcción; algunas con alberca y más de tres recámaras desplegadas en terrenos que llegan a alcanzar una hectárea.

En una de esas casas lujosas, propiedad del Mayo Zambada, se quedó al menos un día el Chapo Guzmán: “dos días después mi hermano me habló y fui a verlo y pude notar que Chapo ya no estaba ahí. Les pregunté ¿qué pasó con El Señor? Me dijo que se había ido”.

Esa noche de enero de 2001 el Chapo Guzmán durmió a escasos seis kilómetros de donde descansaba Vicente Fox y los militares del Campo Marte, en una de las zonas más exclusivas de la CDMX; rodeada por los arboles del Bosque de Chapultepec.

Después de abandonar la casa de su compadre y amigo, el Chapo Guzmán se fue al rancho de Barbarino, ubicado en el Estado de México, en la salida a Villas del Carbón; a unos 90 minutos de la otra casa del Mayo Zambada que se encontraba en la delegación Gustavo A. Madero, donde en 2008 capturaron al “Rey Zambada”, a 20 kilómetros de distancia de Lomas de Reforma.