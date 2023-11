Xóchitl Gálvez confirmó que dejará su escaño en el Senado el 19 de noviembre

La senadora iniciará la campaña el 20 de noviembre (Cuartoscuro)

La representante nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que dejará su escaño en el Senado de la República el próximo domingo 19 de noviembre y un día después iniciará su precampaña rumbo al proceso electoral federal.

Durante su visita a Hermosillo, Sonora, la aún senadora ofreció una conferencia de prensa y detalló que se va ir después de dar su último informe de actividades. Por lo que, a partir de ese momento, concentrará toda su atención en la contienda por la Presidencia de la República.

“Me separo el día 19 de noviembre de mi cargo, termina mi informe como senadora y el día 20 de noviembre inicio la precampaña”

Para complementar lo anterior, la representante del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que recorrerá la mayor parte de los estados del país, ahora oficialmente, con el fin de conocer a profundidad las necesidades de las diferentes poblaciones.

Gálvez Ruiz iniciará su precampaña el 20 de noviembre (Twitter/Xóchitl Gálvez)

Finalmente, destacó que no se ha desinflado su proyecto ni el del Frente, por lo que destacó que aunque no tienen candidatos ni campañas, ellos no se adelantaron muchísimo ni cuenta con los supuestos millones de pesos que sí tendría el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para posicionar a su coordinadora.

“Cierro mi informe como senadora y empezamos la precampaña, vienen seis meses por delante, duros e intensos, pero su servidora ha remontado en todas las elecciones siempre esas desventajas”

La representante del Frente Amplio alertó una elección de Estado

En el mismo evento, la legisladora reconoció que podría enfrentar una presunta elección de Estado durante el próximo año debido a los conflictos que ha tenido con el oficialismo, por lo que se dijo lista para que toda la estructura del gobierno federal la ataque constantemente.

“De alguna manera, lo que viene es una elección de Estado. Se me va a venir encima todo el gobierno y todos los gobiernos estatales, pero eso ya la conozco, eso ya sé lo que significa”, apuntó.

Xóchitl Gálvez aseguró que la población está desencantada de gobierno (X/@XochitlGalvez)

Por último, sentenció que la ciudadanía mexicana se encuentra desencantada del actual gobierno federal; sin embargo, reconoció que ella personifica una esperanza y tiene la idea de que, con el apoyo de la población, podrá obtener la victoria para cambiar el rumbo del país.

“Aprovecho para decirle a aquellos ciudadanos que quieren participar que levanten las manos, aquí vamos a abrir las puertas, así como los partidos me abrieron la puerta, hay la disposición de abrirla a los ciudadanos, vamos a ver quién quiere”, explicó.