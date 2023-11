Bandas que cancelaron en Hell & Heaven 2023 denunciaron nula organización, falta de vuelos y hospedaje

Aproximadamente 30 artistas nacionales e internacionales del cartel terminaron cancelando sus presentaciones. (Especial)

El festival de metal Hell & Heaven Open Air 2023 se llevó a cabo del 3 al 5 de noviembre en el Foro Pegaso ubicado en el estado de Toluca. Un evento que prometía presentar una gran oferta de bandas nacionales e internacionales cuando fue lanzado su cartel oficial en agosto.

No obstante la ilusión duró muy poco para los fans del género del metal que esperaban emocionados ver a sus bandas favoritas. La fecha se acercaba y faltando pocos días para su realización, el Hell & Heaven comenzó a ofertar las entradas al dos por uno y a “regalar” los boletos con promociones inimaginables.

Esto encendió las alarmas en los fanáticos que ya habían adquirido sus boletos a precios que oscilaron entre los 4 mil 690 y 10 mil 190 pesos por abono. De igual manera consideraron un mal augurio que los horarios de las bandas y la división por escenarios fueron publicados tan solo dos días antes del festival. Lo cual probablemente significaría la cancelación de las bandas, pues cabe señalar que en ediciones pasadas ya había sucedido lo mismo en el Hell & Heaven.

Finalmente llegó el viernes 3 de noviembre y se cumplió lo que todos temían, uno a uno, los grupos fueron cancelando sus presentaciones. Al menos 30 bandas lamentaron no poder presentarse ya que la gran mayoría denunció mala organización, malos tratos, falta de pago y nula logística por parte del Hell & Heaven Open Air 2023.

Varios músicos hicieron transmisión en vivo y entrevistas en redes sociales para exponer lo ocurrido, lo cual sorprendió a la audiencia ya que varios señalaron que presuntamente no los dejaron varados sin vuelos y sin hospedaje.

Guns N' Roses filtró el cartel por día para el festival de metal Hell & Heaven 2023. (Facebook Guns N' Roses)

Algunos de los grupos que decidieron alzar la voz fueron: Rotn Crew, Cemican y Tulkas. No obstante los últimos dos si se presentaron, con Cemican al parecer llegaron a un acuerdo y Tulkas terminó exponiendo lo ocurrido dentro del festival.

“Traíamos un show con visuales, pero no se puede con este cagadero. Nos recortaron el set, nos cambiaron de hora”, revelaron.

Lista completa de bandas que cancelaron

Angra

Emperor

GBH

1914

Accused

Fortress Of Empyrean

Masacre 68

My Dying Bridge

Mudvayne

Stabbing

Here Comes The Kraken

El comunicado de Here Comes The Kraken respecto a su cancelación en el Hell & Heaven 2023. (Captura)

Cenotaph

Hanabie

Hocico

Dragich Guitar

Semper Acerberus

Voltax

Elementh Eighty

Tiger Army

Luzbel

Images Of Eden

Anima Tempo

Strike Master

Especimen

Ill Niño

Lockjaw

Front Line Assembly

Coal Chamber

Declaraciones de las bandas afectadas

En una entrevista publicada por el medio de comunicación, ‘Portazo’, el guitarrista de Luzbel, Raúl Fernández Greñas dio a conocer las razones de su cancelación. “El año pasado, supuestamente ya nos habíamos puesto de acuerdo. En este caso fue bomberazo, alguien les canceló”, coemnzó.

“Yo después del Force Fest, dije, nunca vuelvo a trabajar en esas condiciones, siendo humillado. Es una falta de respeto no tanto para uno, pero el insulto al fan que paga por irte a ver (...) No se vale andar jugando con la gente”

Luzbel se bajó del cartel oficial. (Captura)

De igual manera Strike Master realizó un video en vivo para revelar sus motivos para anular su concierto en el polémico festival.

“Estábamos atrás del escenario. Cuando llegamos no estaba armado, me refiero a la parte estructural, había cosas tiradas en el suelo y no había un orden logístico y empezó a correr el tiempo desafortundamente. (...) No había vallas, había gente sentada en el suelo esperando”, explicaron.

“En un momento llegó nuestro horario de tocar y nos enteramos que a las 4 abrieron las puertas y no había escenario armado en su totalidad, estaba todo apagado, el tiempo prácticamente nos canceló”

Por su parte, Images Of Eden, banda originaria de Phoenix, Arizona, denunció haber sido presuntamente lanzados de su hospedaje por falta de pago. Los músicos terminaron en la calle con todo su equipaje e instrumentos, por lo que ellos mismos consiguieron un hotel.

Comunicado publciado por Images Of Eden a través de Facebook. (Facebook: Images Of Eden)

Lamentablemente la persona que había hecho el trato con ellos dejó de responderles y no obtuvieron respuesta ni ayuda y finalmente decidieron cancelar su concierto.