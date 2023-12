Quién es Rosita Pelayo, actriz diagnosticada con tumores cancerígenos

La actriz mexicana cuenta con una destacada carrera en el mundo del entretenimiento, su lucha contra esta enfermedad está generando preocupación (Cuartoscuro)

Rosita Pelayo, cuyo nombre completo es Rosa María Pelayo Vargas, es una destacada actriz, bailarina y conductora mexicana reconocida por su participación en la icónica serie de televisión juvenil “¡¡Cachún cachún ra ra!!” (1981-1987) y numerosas telenovelas y obras de teatro en México.

Nacida el 19 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, Rosita Pelayo es hija del renombrado locutor, actor y presentador de concursos de las décadas de los 60, 70 y 80, Luis Manuel Pelayo, quien participó en diversas películas en la Época de Oro del cine mexicano.

Estado de salud de la actriz

Sin embargo, la actriz se encuentra actualmente en una situación de salud delicada y requiere una operación urgente debido al diagnóstico de cáncer de colon. La operación, que asciende a un promedio de de más de trescientos 20 mil pesos, cantidad que se encuentra fuera del alcance económico de Rosita, ya que lo invirtió en un negocio.

Hace poco más de dos meses, la actriz fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno en el colon. Tras este procedimiento, se le detectaron tres tumores adicionales, lo que ha llevado a la necesidad de someterse a radioterapias y quimioterapias para combatir la enfermedad.

Desafortunadamente, la actriz ha tenido muchos problemas de salud en los últimos años.

Preocupada por su situación económica

En una reciente entrevista con el programa “Ventaneando”, Rosita Pelayo expresó su preocupación por la falta de recursos para costear la operación necesaria. “Paty (mi amiga y socia) me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando. Sí me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales [de intereses], pero eso son los intereses”.

Añadió que ya le ha dicho a su amiga Patricia que no puede vivir con esa cantidad, porque necesita al menos 300 mil pesos, “nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme”.

Ante la difícil situación de Rosita, Sylvia Pasquel, amiga de la actriz, anunció la apertura de una cuenta para recaudar fondos y brindar apoyo económico a la actriz por parte de aquellos que han trabajado con ella y la conocen.

Trayectoria de Rosita Pelayo

Rosita Pelayo a lo largo de su extensa carrera ha deleitado al público con su talento en diversas telenovelas, películas y obras teatrales, convirtiéndose en un icono en la industria del entretenimiento mexicano.

Ha participado en varias telenovelas:

¡¡Cachún cachún ra ra!! (1981-1987)

El pecado de Oyuki (1988)

Serafín (1999)

Abrázame muy fuerte (2000)

Salomé (2002)

La fea más bella (2006-2007)

Sortilegio (2009)

Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010)

Llena de amor (2010-2011)

Amorcito corazón (2011)

Qué bonito amor (2012-2013)

Mentir para vivir (2013)

De que te quiero, te quiero (2013-2014)

Amores con trampa (2015)

Las amazonas (2016)

Es importante mencionar que Rosita Pelayo es muy recordada por su papel como “Lola Gutiérrez” en la exitosa telenovela “La fea más bella”, que protagonizó Angélica Vale y Jaime Camil, producida por Rosy Ocampo.

Destacó en el medio artístico al ser una de las miembros del Cuartel de las feas.

Rosita Pelayo ha dejado una marca indeleble en el mundo del teatro con sus participaciones en diversas obras. En “¿Cómo darle sentido a tu vida?”, un conmovedor monólogo testimonial en el que compartió su lucha contra la artritis reumatoide degenerativa, una enfermedad que la dejó sin la capacidad de caminar y usar sus manos.

A través de su interpretación, transmitió las emociones de angustia y amargura que experimentó durante este desafiante capítulo de su vida. En la reposición de “El diluvio que viene” en 1996, asumió el papel de la carismática “Consuelo”.

También participó en “No soy lo que soñé”, obra escrita por Hernán Galindo y personifica a “Concha”, quien comparte ocurrencias y confesiones en el consultorio del doctor “Sigifredo Froyland”, interpretado por Alfredo Barrera.

Además de su destacada trayectoria, Pelayo ha enfrentado la artritis reumatoide degenerativa durante más de cuatro décadas, una enfermedad que la ha llevado a depender de una silla de ruedas debido a la inflamación de las articulaciones, el dolor constante y el entumecimiento en sus extremidades.