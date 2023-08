Nicola defendió la cuestionada amistad de Wendy Guevara y Marlon

Nicola Porcella defendió a Wendy y a Marlon de las críticas (IG/Nicola Porcella - Wendy Guevara - MarlonColmenarez)

Desde que salió de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se ha visto envuelta en más de una polémica. Hace unas semanas, fue duramente cuestionada por continuar su amistad con Marlon, venezolano que no es precisamente el más querido por su legión de fanáticos.

Te puede interesar: Wendy Guevara en telenovela de Televisa: ¿Cuál es el éxito colombiano en el que se basará Juan Osorio?

A tal nivel escaló la situación, que Marlon tuvo que hacer una transmisión en vivo junto a la integrante de Las Perdidas para defenderse de todo el odio recibido, tanto por seguidores de la influencer como de personalidades cercanas a ella, como Paola Suárez.

No obstante, esto al parecer no ha funcionado, pues el venezolano sigue siendo cuestionado por internautas acerca de sus “verdaderas intenciones” con Wendy. Esto viene ocurriendo desde que, durante el reality show, Marlon lanzó flores desde un helicóptero a La Casa de los Famosos, situación que fans interpretaron como un intento de asegurar económicamente a la originaria de Guanajuato.

Te puede interesar: “Tocará muchas fibras”: Juan Osorio dio detalles del personaje de Wendy Guevara en próxima telenovela

Durante su estadía en el programa de televisión, Wendy Guevara hizo gran amistad con un miembro del Team Infierno en particular: Nicola Porcella, quien recientemente estuvo frente a los micrófonos de Chisme No Like y no desaprovechó la oportunidad de defender a su amiga y al venezolano.

La relación de amistad entre Wendy y Marlon ha sido duramente cuestionada Captura de pantalla

¿Qué dijo Nicola Porcella de Wendy y Marlon?

Un reportero interceptó al peruano en las calles de la Ciudad de México (su nuevo lugar de residencia tras alzarse como el segundo más querido de La Casa de los Famosos México) y preguntó su opinión acerca de toda la controversia que rodea a la ganadora y su mejor amigo.

Te puede interesar: Andrea Escalona incomoda a Nicola Porcella con propuesta indecorosa: “Mi pie está precioso”

Ante esto, Nicola respondió: “Ella lo quiere muchísimo y Wendy es una mujer hecha y derecha, ella ya sabe qué le hace bien y qué le hace mal. Entonces si para ella él es un buen amigo entonces hay que respetarlo, ¿no? Ya, mira, y si no lo es, el tiempo lo dirá”.

Asimismo se dijo seguro de la inteligencia de la integrante de Las Perdidas: “Ella es una mujer que yo creo que sabe cómo llevarse, sabe cómo hacer las cosas”. Y también, habló sobre las comparaciones que hacen sobre la amistad que Wendy tiene con él y la relación que tiene con Marlon, diciendo:

“Tiene una amistad de años con él, conmigo estamos empezando una amistad, y no podemos comparar, la verdad no se puede comparar. Espero que la amistad siga por parte de los dos”.

El modelo mostró un audio en su defensa Credito:Youtube@Marlon Colmenarez

Sobre los rumores de un romance entre la mexicana y el peruano, Nicola Porcella insistió en que sólo eran amigos. En una reciente entrevista con Hoy, el joven explicó: “¿Hay amor con Wendy? Sí, claro que hay amor, la quiero muchísimo, es una persona super linda pero somos muy amigos, nos hicimos muy amigos, siempre nos apoyamos mucho”.

Asimismo, dijo que se encuentra bien soltero, pues desde que terminó su última relación hace 5 años atrás, todo parece ir mejor para él.

Nicola y Wendy tendrán proyecto juntos.

Nicola Porcella se encuentra en México, donde buscará construir una carrera artística. Se ha dicho que, posiblemente, se una al reparto de la telenovela donde Wendy Guevara actuará próximamente.

Juan Osorio, productor del proyecto, detalló que: “El personaje (de Wendy) está bien planeado y va a ser una gran sorpresa pero tengo que esperar a que sea, no puedo destaparlo ahorita, así quedé con Wendy, hasta que sea una conferencia de prensa y que realmente es algo muy serio”.

Wendy Guevara reveló en una transmisión en vivo que las próximas semanas estará conviviendo mucho con Nicola Porcella, pues ambos participarán en un proyecto en conjunto; no obstante, no quiso dar detalles al respecto, ni confirmó que se tratara de la telenovela.