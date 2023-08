Laura Zapata rompió el llanto y pidió culpar de homicidio a enfermera de su abuela

La actriz dio detalles del proceso en contra de Jessica "N" (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Laura Zapata tuvo un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de un juzgado para detallar a la prensa lo que ha sucedido con el tema de su abuela y la acusación de maltrato que llevó a su enfermera tras las rejas. Luego de que Jessica “N” fuera detenida, estuvo dos meses en la cárcel, pero salió de prisión con libertad condicional.

Eva Mange Márquez, abuela de Laura Zapata y Thalía, falleció de 104 años de edad en junio del año 2022. Cuando esto ocurrió, la familia acusó a su enfermera de la casa de retiro, donde vivió sus últimos días, de haber provocado heridas que llevaron a la señora a la muerte.

Aparentemente, Jessica “N” ofreció a la actriz una cantidad fuerte de dinero para terminar con el caso que la mantiene en libertad, pero monitoreada con un brazalete. Laura Zapata la encaró por primera vez tras mucho tiempo de no verse.

Laura Zapata buscará reclasificación del delito

Frente a las cámaras, la actriz de María Mercedes y Esmeralda, admitió que la acusada intentó terminar con el proceso ofreciendo más de 80 mil pesos mexicanos; no obstante, Zapata se negó rotundamente y siguió firme en su búsqueda de reclasificación de delito.

La actriz fue directa con los medios: no aceptó el dinero que le ofrecían para parar con el proceso Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

“Yo no estoy aquí para que me de dinero esta persona, estoy para hacer cumplir la ley de alguna manera, vamos a buscar una reclasificación del delito porque definitivamente no son lesiones, estas lesiones llevaron a mi abuela a la muerte, reclasificar el delito por homicidio, porque es lo que fue”, manifestó la actriz visiblemente afectada.

Del mismo modo, Laura Zapata rompió en llanto frente a las cámaras al recordar las heridas en su abuela y admitir que no había visto por mucho a tiempo a Jessica “N”, a quien llamó “cínica” y “maldita”.

Asimismo, explicó que la señora Eva Mange Márquez falleció con una pequeña herida, misma que Zapata ayudó a curar, pero que antes de ello presentó hasta 9 heridas, una de ellas de 9 centímetros de profundidad. También, la actriz habló sobre todo lo que sufrió su abuela:

“Pero las heridas emocionales, las heridas, el sufrimiento físico, que se desmayaba cada que le hacían sus curaciones, yo estuve pegada a su cama todo el tiempo... esto tiene que ser una lección para las personas que no cuidan y hacen su trabajo”.

Aunque Jessica “N” está siendo monitoreada y tiene prohibido moverse de ciertas áreas, Laura Zapata afirmó que desea verla tras las rejas, además, la acusó de “tener relaciones sexuales” con su pareja en la habitación de la señora Eva Mange.

Laura Zapata llamó "cínica" a la enfermera de su fallecida abuela (Foto: Instagram/@laurazapataoficia)

“Es lo que venía ella a pedir aquí, que parara este proceso y que me daba 89 mil pesos, le dije que no, se lo dije frente al juez, no quiero que esto pare hasta que se le dé el castigo que ella merece, quiero que pague porque ella fue la asesina, de alguna manera, de mi abuela”, explicó.

Laura Zapata sigue enemistada con Thalía

Recientemente, la actriz habló sobre su hermana, la intérprete de Amor a la mexicana, en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación en el Senado de la República, confesando que todavía la tiene bloqueada.

Asimismo, lanzó ácidas bromas en torno al cumpleaños de Thalía, quien recientemente cumplió 52 años de edad. “Ay qué bueno, gracias por recordármelo, si me acuerdo el sábado le mando una felicitación, ah, no, porque la tengo bloqueada”.

Del mismo modo, la actriz reafirmó que jamás entraría a La Casa de los Famosos luego de que, semanas atrás, acusara a sus integrantes de ser “vulgares”.